मिडिल ईस्ट जंग की मार से कराह रहा कश्मीर का पेपर मेशे उद्योग; करोड़ों का ऑर्डर कैंसल, पर्यटन को भी लगी नजर!

Kashmir News: अमेरिकी सरकार अपनी नीतियों के जरिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से लगातार भारती उद्योगों और व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले टैरिफ लगाकर बड़े देश के कई राज्यों के व्यापारियों की कमर तोड़ दी, और अब अपनी लालच और हठधर्मिता से दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की मुहाने पर ला खड़ा किया है. अमेरिका-इजरायल के हमले बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है. इतना ही नहीं दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते को बंद कर दिया.

इस जंग का असर भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा रोजमर्रा की चीजों पर भी पड़ा है. इसकी मार से दुनिया का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर अछूता नहीं है. कश्मीर में पारंपरिक पेपर-मेशे (कागज़ की लुगदी से बनी चीज़ें) हस्तशिल्प उद्योग एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है. जंग की वजह से कारीगर अपने उत्पादों को विदेश नहीं भेज पा रहे हैं. इस रुकावट ने स्थानीय व्यवसायों को बुरी तरह प्रभावित किया है, और पिछले एक महीने में बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर रद्द हो गए हैं.

अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर कैंसल होने से परेशान पेपर मेशे कारोबारी

स्थानीय पेपर-मेशे कारीगरों ने बताया कि विदेशी बाजारों में अनिश्चितता, ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट और पर्यटकों की कम आमद ने सीधे तौर पर उनकी आजीविका को प्रभावित किया है, जिससे इस शिल्प पर निर्भर कई परिवार आर्थिक संकट में फंस गए हैं. करोड़ों रुपये के पेपर-मेशे से बने उत्पाद गोडाउन में पड़े हुए हैं, और उनका कोई खरीदार नहीं मिल रहा है. इन उत्पादों को बनाने में कई व्यापारियों और कारीगरों की जमा-पूंजी खत्म हो गई है. ऑर्डर पूरा होने पर मिलने वाली रकम से घर का खर्च चलता है, लेकिन अब उनके सामने घर की रोजी-रोटी चलाने के लाले पड़ गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगर ने बयां किया दर्द

श्रीनगर के हवल इलाके में अनुभवी पेपर-मेशे कलाकार सैय्यद एजाज ने बताया कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने उनके कारोबार पर बुरा असर डाला है. उन्होंने कहा, "जंग शुरू होने के तुरंत बाद ही हमारे ज्यादातर ऑर्डर कैंसल हो गए. हम मुख्य रूप से देश के बाहर के खरीदारों पर निर्भर रहते हैं, और मौजूदा हालात ने हमारे काम को लगभग ठप कर दिया है.

यह भी पढ़ें: जंग की मार कश्मीर तक, करोड़ों के कालीन ऑर्डर कैंसल; 80 हजार कारोबारियों पर संकट

सैय्यद एजाज को पेपर-मेशे में महारात हासिल है, और उन्होंने इस कला को दूसरे लोगों को भी सिखाया जिससे कई लोगों के घरों का चूल्हा जलता है. सरकार ने उन्हें इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित कर चुकी हैं. वह दशकों से इस शिल्प से जुड़े हुए हैं. ऑर्डर कैंसल होने और कारोबर ठप पड़ने से उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलकती है. वह इस जंग को जल्द खत्म होने की दुआ कर रहे हैं.

श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के जदीबल के एक दूसरे कारीगर ने बताया कि वह कई सालों से अपनी डोमेस्टिक यूनिट के जरिए कई स्थानीय दूसरे कारीगरों को काम मुहैया करा रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी मुश्किल हो रही है. उन्होंने कहा कि ईरान जंग ने उनसे जुड़े कामगारों को भी प्रभावित किया है, जिनमें से कई लोग अपनी गुजर-बसर के लिए पूरी तरह से पेपर-मेशे पर ही निर्भर हैं.

पेपर मेशे से बने उत्पादों की इन देशों में है डिमांड

यह कारीगर हाथ से बनी कई तरह की सजावटी चीजें तैयार करते हैं, जिनमें चर्च की सजावट का सामान, रौशनी वाले सितारे, सांता क्लॉज़ की मूर्तियां, क्रिसमस ट्री और घर की सजावट के अन्य उत्पाद शामिल हैं. कश्मीर के पेपर-मेशे उत्पाद पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं, और इनके सबसे बड़े खरीदारों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल और कई यूरोपीय देश हैं. इस कारोबार से जुड़े कलाकार और कारीगरों ने बताया कि पिछले एक महीने में उन्हें विदेश से कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है.

पर्यटन इंडस्ट्री पर भी जंग की मार!

मिडिल ईस्ट में उपजे हालात और उड़ानों के रोके जाने से कश्मीर आने वाले विदशी पर्यटकों की संख्या ना के बराबर है. बताया जा रहा है कि जो विदेशी पर्यटक कश्पीर घूमने की योजना थी और उन्होंने एडवांस बुकिंग की थी, उन्होंने अब बुकिंग कैंसल कर दी है. इसका असर न सिर्फ होटल और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर पड़ा है बल्कि स्थानीय कारीगरों भी प्रभावित हुए हैं. इसकी वजह है विदेशी पर्यटक अक्सर यादगार निशानी और तोहफ़े के तौर पर हाथ से बने पेपर-मेशे उत्पाद खरीदते हैं.

यह भी पढ़ें: कश्मीर के गांव ने दिखाया बड़ा दिल, इंसानियत के लिए करोड़ों की संपत्ति कर दी वक्फ