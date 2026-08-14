/तिरंगा फहराने से छूट की मांग पर सियासत गरम, ज़मीर अहमद खान विपक्ष के निशाने पर

अशोका ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक "पवित्र कर्तव्य" है और उन्होंने ज़मीर और कांग्रेस सरकार पर चुनावी गणित और पार्टी की गतिविधियों को ज़्यादा महत्व देने का आरोप लगाया. उन्होंने मुख्यमंत्री शिवकुमार से ज़मीर को कैबिनेट से हटाने की भी मांग की और आरोप लगाया कि मंत्री के फ़ैसले से राज्य को "शर्मिंदगी" उठानी पड़ी है और राष्ट्रीय ध्वज का अनादर हुआ है. बीजेपी नेता ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेतृत्व पर भी निशाना साधा और इस मुद्दे पर माफ़ी की मांग की. यह विवाद ऐसे समय में हुआ है जब कर्नाटक 15 अगस्त को पूरे राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी कर रहा है.