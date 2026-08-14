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तिरंगा फहराने से छूट की मांग पर सियासत गरम, ज़मीर अहमद खान विपक्ष के निशाने पर

Karnataka News: कर्नाटक के आवास मंत्री बी.जेड. ज़मीर अहमद खान ने स्वतंत्रता दिवस पर विजयनगर में तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी से छूट मांगी है. उन्होंने चुनावी और संगठनात्मक व्यस्तताओं को इसकी वजह बताया। इस फैसले पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे राष्ट्रीय कर्तव्य की अनदेखी बताते हुए उन्हें कैबिनेट से हटाने की मांग की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 14, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:33 PM IST
तिरंगा फहराने से छूट की मांग पर सियासत गरम, ज़मीर अहमद खान विपक्ष के निशाने पर

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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