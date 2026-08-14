/तिरंगा फहराने से छूट की मांग पर सियासत गरम, ज़मीर अहमद खान विपक्ष के निशाने पर

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Karnataka News: कर्नाटक के आवास मंत्री बी.जेड. ज़मीर अहमद खान ने 15 अगस्त को विजयनगर जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने से छूट मांगी है. उन्होंने कार्यक्रम में शामिल न हो पाने की वजह बताया है, जिसके बाद शुक्रवार (13 अगस्त) को विपक्षी BJP ने उनकी आलोचना की. BJP ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि तिरंगा फहराने जैसे पवित्र कर्तव्य की अनदेखी करने के लिए उन्हें कैबिनेट से हटा दिया जाए.
ज़मीर ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तरी कर्नाटक के विजयनगर जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि बेंगलुरु नगर निकाय चुनाव, अन्य स्थानीय निकाय चुनाव, विधानसभा उपचुनाव और पार्टी संगठन की जिम्मेदारियों के कारण उनके पास बहुत कम समय बचा है. उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया कि उन्हें विजयनगर या किसी अन्य जिले का प्रभारी मंत्री न बनाया जाए.
ज़मीर ने पत्र में कहा, "राज्य में आने वाले दिनों में बेंगलुरु नगर निकाय चुनाव, विभिन्न स्थानीय निकाय चुनाव, विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव और पार्टी संगठन से जुड़े कामों के कारण विजयनगर जिले के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के लिए समय की कमी है."
उन्होंने आगे कहा कि उन्हें 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्होंने इस कर्तव्य से छूट मांगी है.
ज़मीर ने विजयनगर जिले में सूखे की स्थिति का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने इस संबंध में उन्हें सौंपी गई रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी है. यह अनुरोध कर्नाटक सरकार में हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों को विभाग सौंपे जाने के ठीक दो दिन बाद आया है. इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, वरिष्ठ BJP नेता और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार पर राष्ट्रीय हितों से ऊपर पार्टी की राजनीति को रखने का आरोप लगाया.
अशोक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "कांग्रेस बेशर्मी से देश से ऊपर पार्टी की राजनीति को रखती है।" उन्होंने आरोप लगाया कि तिरंगा फहराने से छूट मांगने का ज़मीर का फ़ैसला देश के प्रति "पूरी तरह से अनादर" दिखाता है। उन्होंने मंत्री की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल न हो पाने की वजह चुनाव से जुड़ी और पार्टी संगठन की ज़िम्मेदारियों को बताया.
अशोका ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक "पवित्र कर्तव्य" है और उन्होंने ज़मीर और कांग्रेस सरकार पर चुनावी गणित और पार्टी की गतिविधियों को ज़्यादा महत्व देने का आरोप लगाया. उन्होंने मुख्यमंत्री शिवकुमार से ज़मीर को कैबिनेट से हटाने की भी मांग की और आरोप लगाया कि मंत्री के फ़ैसले से राज्य को "शर्मिंदगी" उठानी पड़ी है और राष्ट्रीय ध्वज का अनादर हुआ है. बीजेपी नेता ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेतृत्व पर भी निशाना साधा और इस मुद्दे पर माफ़ी की मांग की. यह विवाद ऐसे समय में हुआ है जब कर्नाटक 15 अगस्त को पूरे राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी कर रहा है.