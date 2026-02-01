Advertisement
Union Budget 2025-26: बजट के नाम पर बदनाम मुसलमान; जब अल्पसंख्यक 6 हैं, तो बहस एक पर क्यों?

Minority Budget 2026-27: केंद्रीय बजट में अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए 3400 करोड़ रुपये के मामूली इजाफे के बाद यह बहस तेज हो गई है कि क्या यह बजट सिर्फ मुसलमानों के लिए है. जबकि सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों की श्रेणी में 6 धार्मिक समुदाय आते हैं, न कि सिर्फ एक. आइये इसको भारत सरकार के नोटिफिकेश और कानूनी एंगल से समझते हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 01, 2026, 05:00 PM IST

Minority Budget के नाम पर मुसलमान निशाने पर (प्रतीकात्म एआई तस्वीर)
Minority Budget in India: देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद लोकसभा के मुख्य सदन से इतवार (1 फरवरी) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया. इस पर विपक्ष और आम लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. देश की लगभग 20 फीसदी अल्पसंख्यक आबादी की निगाहें केंद्रीय बजट पर टिकी हुई थीं कि इस बार उनकी तरक्की के लिए पिटारे से क्या खास निकलने वाला है. आबादी के लिहाज से सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण और तरक्की के लिए बजट में मामूली इजाफा किया.

NDA की अगुवाई वाली मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के तीसरे बजट में वित्तमंत्री सीतारमण ने अल्पसंख्यक मंत्रायल के लिए बजट में 3400 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. बीते साल अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने 3395.62 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था. इस लिहाज से देखा जाए तो सरकार ने इस साल अल्पसंख्यक मंत्रालय के मद में 4.38 करोड़ रुपये का इजाफा किया यानी महज 0.13 फीसदी की बढ़ोतरी की. 

अल्पसंख्यक बजट में 3400 करोड़ रुपये के ऐलान के बाद सरकार, मीडिया, सियासी गलियारों और दक्षिणपंथी संगठनों ने इसको जोरशोर से उठाना शुरू कर दिया और इसे बड़ी उपलब्धि के रुप में पेश करना शुरू कर दिया है. उनमें से कई का कहना है कि इस बजट को सिर्फ मुसलमानों यानी अल्पसंख्यकों की तरक्की पर खर्च किया जाएगा. वहीं, कानूनी जानकारों ने इसका पुरजोर विरोध किया और उन्होंने इस मद को सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक श्रेणी में शामिल कई अन्य समुदाय की तरक्की के लिए जारी किया गया बजट बताया. ऐसे में यह समझना जरुरी है कि भारत में क्या सिर्फ मुसलमान ही अल्पसंख्यक हैं और  अगर नहीं तो वह कौन-कौन से समुदाय हैं और उनकी कितनी आबादी है?

क्या कहती है 2011 की जनगणना?
भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी, उनकी पहचान और उन्हें मिलने वाले संवैधानिक संरक्षण को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं. इन सवालों के जवाब भारत सरकार के सबसे ताजा आधिकारिक आंकड़ों और संवैधानिक प्रावधानों में साफ तौर पर दर्ज हैं. भारत में अभी तक 2021 या 2024 की जनगणना के अंतिम आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, ऐसे में जनगणना 2011 ही अल्पसंख्यकों से जुड़ा एकमात्र वैध सरकारी आधार है. 2011 Census के मुताबिक देश की कुल आबादी में अल्पसंख्यकों की संख्या करीब 23.4 करोड़ है, जो उस समय की कुल जनसंख्या का लगभग 19.3 फीसदी बनती है.

किन समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाता है?
केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की नोटिफिकेश के तहत भारत में 6 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी है. इनमें सिर्फ मुसलमान ही शामिल नहीं हैं, जैसे कि आमतौर पर उन्हें टार्गेट करते हुए किया जाता रहा है. मुस्लिमों के अलावा ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय भी अल्पसंख्यकों की श्रेणी में शामिल हैं. यह मान्यता किसी राजनीतिक फैसले के तहत नहीं, बल्कि संवैधानिक और कानूनी ढांचे के तहत दी गई है. इस श्रेणी में जैन समुदाय को साल 2014 में जोड़ा गया.

भारत में अल्पसंख्यक आबादी की सबसे प्रामाणिक तस्वीर जनगणना 2011 से सामने आती है. इस जनगणना के अनुसार देश में अल्पसंख्यक समुदायों की कुल आबादी करीब 23.4 करोड़ है, जो उस समय की कुल जनसंख्या का लगभग 19.3 फीसदी बनती है. धर्म के आधार पर देखें तो अलग-अलग समुदायों की संख्या और हिस्सेदारी साफ तौर पर दर्ज की गई है.

मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय
साल 2011 Census के आंकड़ों के मुताबिक, मुस्लिम समुदाय देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है. इनकी आबादी करीब 17.22 करोड़ दर्ज की गई, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 14.2 फीसदी है. यानी हर सातवां भारतीय मुसलमान है. संख्या के लिहाज से यह अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ा समूह बनता है. मुस्लिम समुदाय के बाद ईसाई समुदाय का स्थान आता है. जनगणना के मुताबिक, देश में ईसाइयों की संख्या करीब 2.78 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 2.3 फीसदी है.

इसके बाद सिख समुदाय आता है, जिसकी आबादी करीब 2.08 करोड़ दर्ज की गई और यह देश की कुल आबादी का लगभग 1.7 फीसदी है. अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की बात करें तो बौद्ध समुदाय की आबादी करीब 0.84 करोड़ यानी 0.7 फीसदी रही. जैन समुदाय की संख्या लगभग 0.45 करोड़ दर्ज की गई, जो कुल जनसंख्या का करीब 0.37 फीसदी है. वहीं, पारसी समुदाय की संख्या बेहद कम है. पूरे देश में इनकी आबादी लगभग 57 हजार के आसपास दर्ज की गई है और इनकी जनसंख्या को लेकर सरकार ने चिंता भी जताई है. 

किस आधार पर अल्पसंख्यकों मिला है संरक्षण?
भारत में किसी समुदाय को "धार्मिक अल्पसंख्यक" कहना या उसे संरक्षण देना किसी एक फैसले का नतीजा नहीं है. यह पूरी व्यवस्था संविधान, संसद के जरिये बनाए गए कानून और केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन पर टिकी है. भारतीय संविधान अल्पसंख्यक शब्द को सीधे परिभाषित नहीं करता, लेकिन उनके अधिकारों को साफ तौर पर सुरक्षित करता है. 

आर्टिकल 29 धर्म, भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी समुदाय को अपनी पहचान और संस्कृति बचाए रखने का अधिकार देता है. यह प्रावधान धार्मिक और भाषाई, दोनों तरह के अल्पसंख्यकों पर लागू होता है. वहीं, आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार देता है, जिसे अल्पसंख्यक संरक्षण की सबसे अहम संवैधानिक व्यवस्था माना जाता है.

संविधान के अलावा National Commission for Minorities Act, 1992 भी अल्पसंख्यक पहचान का कानूनी आधार है. इस कानून की धारा 2(c) के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार मिला है कि वह धर्म के आधार पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सके. इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया.

अल्पसंख्यक तय करने का मूल सिद्धांत "संख्या में कम होना" है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि यह निर्धारण राज्य को इकाई मानकर किया जाता है, न कि पूरे देश को एक इकाई मानकर. संविधान निर्माताओं का मकसद भारत की धार्मिक-सांस्कृतिक विविधता को सुरक्षित रखते हुए समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना था.

