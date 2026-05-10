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भारत बन सकता है सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश; जनगणना से पहले किरेन रिजिजू का बड़ा दावा

Muslim Population In India: केंद्रीय ल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि आगामी जनगणना के बाद भारत की मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया के बराबर पहुंच सकती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि आबादी के आंकड़ों के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं होना चाहिए. उनके इस बयान के बाद जनसंख्या और राजनीति को लेकर नई बहस शुरू होने की संभावना बढ़ गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 10, 2026, 03:28 PM IST

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Muslim Population In India: दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है. दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश भारत है. इस बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती जनसंख्या को लेकर बड़ी बात कह दी है. उन्होंने शनिवार (9 मई) को कहा कि जब आगामी जनगणना के आंकड़े जारी होंगे, तो भारत की मुस्लिम आबादी लगभग इंडोनेशिया की आबादी के बराबर हो सकती है. यानी आगामी जनगणना के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा.

दरअसल,  केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने यह बात पारसी समुदाय पर एक सेमिनार में शामिल होने के बाद मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा. उन्होंने कहा कि साल 2021 से जनगणना कराने में हुई देरी का मतलब है कि इन वर्षों में देश की आबादी में काफी बढ़ी हुई है. रिजिजू ने आगे कहा कि भारत में मुस्लिम समुदाय की आबादी इंडोनेशिया की आबादी के लगभग बराबर होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि एक बार जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद, यही संभावित नतीजा होगा.

हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आबादी के आंकड़ों के आधार पर नागरिकों को बांटना नहीं चाहिए. उन्होंने कहा, "किसी भी समुदाय के आंकड़े चाहे जो भी हों, सभी भारतीय हैं. गौरतलब है कि भारत में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या को लेकर नकारात्मक राजनीति होती है. साथ ही इस बात को हवा दी जाती है कि मुस्लिम समुदाय की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, हालांकि भारत में अन्य समुदाय की आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है.

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इसके साथ ही भारत में राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आबादी को देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर पेश की जाती है. किरेन रिजिजू के इस हालिया बयान से मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आबादी को लेकर एक बार फिर नकारात्मक राजनीतिक अभियान चल सकता है. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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