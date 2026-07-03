/वक्फ रजिस्ट्रेशन खारिज होने पर घबराने की जरूरत नहीं, सरकार ने साफ की पूरी तस्वीर

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Waqf Properties Rejection On UMEED Portal: भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने संसद से वक्फ संशोधन एक्ट 2025 पास किया, जिसके बाद सरकार ने देश भर में मौजूद सभी वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराने को जरूरी करार दिया. सरकार के आदेश के मुताबिक मुस्लिम समुदाय ने वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना शुरू किया, लेकिन एक साथ पोर्टल पर ज्यादा लोड पड़ने पर पोर्टल धीमा हो गया. वहीं, कुछ तकनीकी वजहों से देश भर में हजारों की तादाद में वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड नहीं हो सकीं और रजिस्ट्रेशन के लिए किए गए आवेदनों को खारिज (रिजेक्ट) कर दिया गया. इससे मुस्लिम समुदाय में चिंता बढ़ गई है. बीते 30 जून को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर्ड कराने का आखिरी दिन था. अफवाहों और चिंताओं के बीच सरकार ने एक बयान जारी कर वक्फ संपत्तियों के रिजेक्ट होने को लेकर आश्वासन दिया है.
वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन खारिज होने को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसमें मंत्रालय ने कहा कि उम्मीद पोर्टल पर रिजेक्ट होने का मतलब वक्फ संपत्ति का रिजस्ट्रेशन हमेशा के लिए खारिज होना या उसका वक्फ दर्जा खत्म होना नहीं है. रिजेक्ट की श्रेणी में वे आवेदन भी शामिल हैं, जिन्हें कमियां दूर करने के लिए वापस भेजा गया है, साथ ही डुप्लीकेट या गलत प्रविष्टियां हटाने के मामले भी इसमें शामिल हैं. UMEED पोर्टल पर 88 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां 'रिजेक्ट' होने की खबरें भ्रामक हैं.
अल्पसंख्यक मंत्रालय ने क्या कहा?
मंत्रालय ने मुतवल्लियों, वक्फ बोर्डों और अन्य हितधारकों की मदद के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन, तकनीकी सहायता और ईमेल सपोर्ट की भी व्यवस्था की है. मंत्रालय ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को पारदर्शी, कानूनसम्मत और सुविधाजनक बनाते हुए रिकॉर्ड की शुद्धता और अखंडता यकीनी बनाने के लिए वह प्रतिबद्ध है.
आवेदन रिजेक्ट होने के बाद दोबारा करा सकते हैं आवेदन
जिन आवेदनों में गलतियां हैं, संबंधित पक्ष उन्हें सुधारकर तय प्रक्रिया के तहत दोबारा जमा कर सकते हैं. 1 जुलाई 2026 तक UMEED पोर्टल पर 5.89 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अपलोड की जा चुकी हैं. मंत्रालय के मुताबिक रिजस्ट्रेशन प्रोसेस में मुतवल्ली, संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वक्फ बोर्ड और उसके CEO की पारदर्शी वेरिफिकेशन प्रोसेस अपनाई जाती है. 6 जून 2025 को UMEED पोर्टल शुरू होने के बाद से मंत्रालय राज्य वक्फ बोर्डों के साथ 30 ट्रेनिंग सेशन, वर्कशॉप और बैठकें आयोजित कर चुका है.