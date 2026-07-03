/वक्फ रजिस्ट्रेशन खारिज होने पर घबराने की जरूरत नहीं, सरकार ने साफ की पूरी तस्वीर

Waqf Properties Rejection On UMEED Portal: भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने संसद से वक्फ संशोधन एक्ट 2025 पास किया, जिसके बाद सरकार ने देश भर में मौजूद सभी वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराने को जरूरी करार दिया. सरकार के आदेश के मुताबिक मुस्लिम समुदाय ने वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना शुरू किया, लेकिन एक साथ पोर्टल पर ज्यादा लोड पड़ने पर पोर्टल धीमा हो गया. वहीं, कुछ तकनीकी वजहों से देश भर में हजारों की तादाद में वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड नहीं हो सकीं और रजिस्ट्रेशन के लिए किए गए आवेदनों को खारिज (रिजेक्ट) कर दिया गया. इससे मुस्लिम समुदाय में चिंता बढ़ गई है. बीते 30 जून को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर्ड कराने का आखिरी दिन था. अफवाहों और चिंताओं के बीच सरकार ने एक बयान जारी कर वक्फ संपत्तियों के रिजेक्ट होने को लेकर आश्वासन दिया है.