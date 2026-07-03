Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /वक्फ रजिस्ट्रेशन खारिज होने पर घबराने की जरूरत नहीं, सरकार ने साफ की पूरी तस्वीर

वक्फ रजिस्ट्रेशन खारिज होने पर घबराने की जरूरत नहीं, सरकार ने साफ की पूरी तस्वीर

Waqf Properties Rejection On UMEED Portal: वक्फ संपत्तियों के UMEED पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर फैली चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी आवेदन के 'रिजेक्ट' होने का मतलब वक्फ का दर्जा खत्म होना नहीं है. कई आवेदन सुधार के लिए वापस भेजे गए हैं। सरकार ने सहायता के लिए हेल्पलाइन और तकनीकी सपोर्ट की भी व्यवस्था की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 03, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:13 AM IST
वक्फ रजिस्ट्रेशन खारिज होने पर घबराने की जरूरत नहीं, सरकार ने साफ की पूरी तस्वीर
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
संभल में मुस्लिम भाइयों ने पेश की मिसाल, 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग के लिए सबसे पहले दी
Sambhal newsJul 02
2
UMEED portal registrationJul 02
3
iran newsJul 02
4
Pakistan NewsJul 02
5
Murli Manohar Joshi on UrduJul 02