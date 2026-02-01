Advertisement
Union Budget 2025-26: अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के लिए करोड़ों का बजट; फिर भी हर साल बच जाता है पैसा, क्यों?

Budget Allocated for Minorities: यूनियन बजट 2025-26 में सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 3,350 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले साल से करीब 5 फीसदी ज्यादा है. हालांकि, पिछले सालों में बजट के आंशिक इस्तेमाल और सीमित बढ़ोतरी को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं. बजट के इसी हिस्से पर अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमान और ईसाई समुदाय की नजर होती है. 

 

Feb 01, 2026

बजट से मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को उम्मीद (प्रतीकात्म एआई तस्वीर)
Union Budget 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सोमवार (1 फरवरी) केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इससे पहले ही केंद्रीय बजट (Union Budget 2025-26) में अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. वजह साफ है, सरकार ने इस बार अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कितना बजट रखा है और पिछले सालों में आवंटित राशि में से कितना पैसा वाकई जमीन पर खर्च हो पाया है. आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो तस्वीर कई परतों में सामने आती है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) के लिए 3,350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह राशि शिक्षा, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, रोजगार और अन्य अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं पर खर्च की जानी है. सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक, यह मंत्रालय का कुल बजट आवंटन (Budget Estimate– BE) है, यानी अल्पसंख्यकों से जुड़ी सभी केंद्रीय योजनाओं के लिए तय की गई मुख्य धनराशि.

अल्पसंख्यकों के साल दर साल बजट का आवंटन
अगर इस आवंटन की तुलना पिछले बजट 2024-25 से की जाए तो मामूली बढ़ोतरी नजर आती है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में मंत्रालय का बजट लगभग 3,183.24 करोड़ रुपये था, जबकि 2025-26 में इसे बढ़ाकर 3,350 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इस तरह बजट में 166.76 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसे करीब 5 फीसदी का इजाफा माना जा रहा है. हालांकि, नीति विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई और जमीनी जरूरतों के लिहाज से यह बढ़ोतरी बहुत बड़ी नहीं मानी जा सकती है.

अल्पसंख्यक कल्याण बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ा होता है. स्कीम-स्तर पर देखें तो 2024-25 में छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए अलग-अलग आवंटन किया गया था. Pre-Matric Scholarship के लिए लगभग 326.16 करोड़ रुपये रखे गए, जबकि Post-Matric Scholarship के लिए करीब 1,145.38 करोड़ रुपये का प्रावधान था. इसके अलावा Merit-cum-Means Scholarship के लिए अलग से राशि तय की गई थी. सरकार का कहना है कि स्कीम-स्तर पर रकम हर साल बदलती रहती है, लेकिन मंत्रालय का कुल बजट वही होता है, जो केंद्रीय बजट में घोषित किया जाता है.

मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के कल्याण पर कितना हुआ खर्च?
सिर्फ बजट आवंटन ही नहीं, असली सवाल यह भी है कि सरकार के जरिये दिया गया पैसा कितना खर्च हुआ. इसके लिए सरकार Actual Expenditure (AE) यानी वास्तविक खर्च के आंकड़े जारी करती है. संसद में पेश आधिकारिक रिकॉर्ड और Parliamentary Answers के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में खर्च की स्थिति अलग-अलग रही है.

आंकड़ों के मुताबिक, 2019-20 में मंत्रालय को 4,810.77 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से 4,505.10 करोड़ रुपये वास्तव में खर्च हुए, यानी उस साल करीब 94 फीसदी बजट का इस्तेमाल हुआ. साल 2020-21 में वास्तविक खर्च 3,998.57 करोड़ रुपे रहा, जबकि 2021-22 में यह घटकर 2,342.23 करोड़ पर आ गया. इन वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि बजट का 80 से 95 फीसदी तक इस्तेमाल हुआ, लेकिन हर साल खर्च और आवंटन का अनुपात एक जैसा नहीं रहा.

हालिया सालों के खर्च को लेकर स्थिति यह है कि सरकार के Open Government Data Portal (data.gov.in) पर 2019-20 से 2023-24 तक का डेटा मौजूद है. इसमें हर साल के बजट आवंटन और Unspent Funds यानी खर्च न हो पाने वाली राशि का भी ब्यौरा दिया गया है. इन आंकड़ों से साफ होता है कि हर साल बजट का एक हिस्सा खर्च होता है, जबकि कुछ रकम बिना इस्तेमाल के रह जाती है. हालांकि, 2024-25 और 2025-26 के लिए पूरा Actual Expenditure डेटा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है. इसकी वजह यह है कि ये वित्तीय वर्ष या तो आंशिक हैं या अभी पूरे नहीं हुए हैं. इसी वजह से ज्यादातर आधिकारिक रिपोर्ट्स फिलहाल 2023-24 तक का ही पूरा हिसाब दिखाती हैं.

अल्पसंख्यक बजट पर क्यों उठत रहे हैं सवाल?
नीतिगत जानकारों के मुताबिक, मौजूदा बजट पर उठ रहे सवालों की एक बड़ी वजह यह भी है कि 2019-20 जैसे सालों की तुलना में मंत्रालय का कुल बजट बाद के सालों में कम हुआ है. इसके अलावा हाल के सालों में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी और सीमित रही है. कई योजनाओं में Under-Utilisation यानी तय राशि का पूरा इस्तेमाल न हो पाने की बात भी सामने आती रही है. यही वजह है कि हर बजट के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर चर्चा का विषय बन जाता है.

तथ्यों पर नजर डालें तो 2024-25 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का बजट लगभग 3,183.24 करोड़ रुपये रहा, जिसे 2025-26 में बढ़ाकर 3,350 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इस तरह कुल मिलाकर 166.76 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, बजट इस्तेमाल के मामले में 2019-20 में करीब 94 फीसदी, 2020-21 में उच्च स्तर पर और 2021-22 में लगभग 80 फीसदी खर्च होने के आंकड़े सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें: जंग नहीं, जहनियत का इनाम थी 'सवाई'; मुगल दौर की वो उपाधि जिस पर आज भी नाज

Raihan Shahid

रैहान शाहिद

Union Budget 2025-26Minority Budget in IndiaNirmala Sitharamanmuslim news

