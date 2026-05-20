Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3224141
Zee SalaamIndian Muslimमुसलमानों की आबादी को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं किरण रिजिजू... ओवैसी ने बोला हमला

'मुसलमानों की आबादी को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं किरण रिजिजू'... ओवैसी ने बोला हमला

Owaisi Kiren Rijiju Tension On Minority Rights: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. ओवैसी ने कहा कि भारत में गैर-हिंदू समुदाय संवैधानिक रूप से अल्पसंख्यक हैं और उनके अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों के अधिकारों को लेकर गलत संदेश फैलाया जा रहा है. पूरी खबर जाने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 20, 2026, 11:47 PM IST

Trending Photos

'मुसलमानों की आबादी को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं किरण रिजिजू'... ओवैसी ने बोला हमला

Owaisi Kiren Rijiju Tension On Minority Rights: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार (20 मई) को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू पर तीखा हमला बोला. उन्होंने रिजिजू पर भारत की मुस्लिम आबादी के मौलिक अधिकारों से उन्हें व्यवस्थित रूप से वंचित करने के लिए "दुष्प्रचार" फैलाने का आरोप लगाया.

इस ताज़ा विवाद की वजह रिजिजू की एक कथित टिप्पणी थी, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के अल्पसंख्यक दर्जे की तुलना पारसी समुदाय से की थी. उन्होंने कहा था कि भारत की मुस्लिम आबादी इतनी बड़ी है कि उससे दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश बन सकता है, जबकि पारसियों की संख्या केवल लगभग 53,000 है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, ओवैसी ने रिजिजू को "अल्पसंख्यकों के खिलाफ मंत्री" करार दिया और जनसांख्यिकीय वर्गीकरणों के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठाया. उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत—जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है—किसी भी हिंदू-बहुल राष्ट्र में कोई भी गैर-हिंदू समूह कानूनी रूप से एक अल्पसंख्यक होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें: बांग्लादेश में कुरान बेअदबी पर तनाव; आरोपी युवक शावन चंद्र दास गिरफ्तार

ओवैसी ने लिखा, "किरण रिजिजू के लिए एक आसान गणित का सवाल: क्या बड़ा है? 79.8% या 14%?" उन्होंने आगे कहा, "यदि हिंदू बहुसंख्यक समुदाय हैं, तो हर गैर-हिंदू समूह एक अल्पसंख्यक समुदाय है. मंत्री मुसलमानों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं."

ओवैसी ने मंत्री के तर्क को चुनौती देने के लिए क्षेत्रीय भाषाई संदर्भ का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि यदि केवल आबादी के आकार के आधार पर किसी समूह को अल्पसंख्यक दर्जे से वंचित किया जाता है, तो गैर-हिंदी भाषी राज्यों में रहने वाले हिंदी बोलने वालों को अब भाषाई अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता—भले ही उनकी संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की कुल आबादी से कहीं अधिक हो. यह टकराव ओवैसी द्वारा इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आया है, जहाँ उन्होंने स्थानीय मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर गंभीर चिंताएँ जताई थीं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsAsaduddin Owaisi Attack Kiren RijijuOwaisi Kiren Rijiju Tension On Minority Rightsminority newsToday News

Trending news

muslim news
'मुसलमानों की आबादी को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं किरण रिजिजू'... ओवैसी ने बोला हमला
Bangladesh Blasphemy Of Quran
बांग्लादेश में कुरान बेअदबी पर तनाव; आरोपी युवक शावन चंद्र दास गिरफ्तार
muslim news
अरब मुल्कों में कैद भारतीय शियाओं के लिए उठी आवाज़;मौलाना ने PM मोदी से की बड़ी मांग
muslim news
नूंह में बुलंद हुई धार्मिक आज़ादी की आवाज़; जेल में कैद युवाओं की रिहाई की उठी मांग
muslim news
शक्ति नहर में मौत से मुकाबला: शोएब और मुकर्रम ने बचाई दो मासूम ज़िंदगियां; मिला इनाम
muslim news
कुर्बानी में हिस्सा,पोस्ट में गाय की तस्वीर लगाने पर मौलाना समेत दो हिरासत में
Uttar Pradesh news
VHP को सरकार और पुलिस पर नहीं है भरोसा, बकरीद पर गांव- गांव तैनात करेगा गौरक्षक
israel news
नेतन्याहू सरकार का नहीं भरा कत्लेआम से दिल, अब फिलिस्तीनियों को फांसी देने की तैयारी
US Nigeria Joint Attack On Terrorist
नाइजीरिया ने अमेरिका के साथ मिलकर आतंक पर किया बड़ा वार; ISIS के 175 दहशतगर्द ढेर
Pakistan News
Pak News: सना यूसुफ मर्डर केस में ऐतिहासिक फैसला, ‘सनकी आशिक’ उमर हयात को फांसी