/माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में करोड़ों का फर्जीवाड़ा; SIT और CBI की जांच में चौंकाने वाले खुलासे

राजस्थान में फर्जी INO बनाकर फर्जी तलबा के नाम चढ़ाए गए. कई को ऐसे हॉस्टल में दिखाया गया जो स्कूल में थे ही नहीं. CAG की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 998 प्री-मैट्रिक और 327 पोस्ट-मैट्रिक तलबा को बिना आय प्रमाण पत्र जांचे स्कॉलरशिप दे दी गई. 91 तलबा ने बिना स्कूल में एडमिशन लिए ही स्कॉलरशिप ले ली. केंद्र की जांच में साल 2017-18 से साल 2021-22 के बीच ₹144.33 करोड़ का घोटाला सामने आया. 21 सूबों के 830 इदारे फर्जी पाए गए, जहां कोई तलिब नहीं था, लेकिन पैसा जा रहा था. उत्तर प्रदेश के बस्ती में 1832 फर्जी तलबा के नाम पर ₹1.46 करोड़ का घोटाला हुआ. 75 लोगों पर FIR दर्ज हुई है. इन घोटाले को लेकर साल 2022 में केंद्र सरकार को शक हुआ, तो राज्यवार जांच टीमें बनीं. नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ने 1572 इदारों को "Red Flag" किया, जांच में 830 फर्जी निकले. इसके बाद CBI जांच भी शुरू हुई.