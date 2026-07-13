/माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में करोड़ों का फर्जीवाड़ा; SIT और CBI की जांच में चौंकाने वाले खुलासे

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Minority Scholarship Scam: केंद्र सरकार की "अकलियत बिरादरी के तलबा के लिए स्कॉलरशिप स्कीम" में फर्जीवाड़ा हुआ था. इस स्कीम का मकसद मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी बिरादरी के गरीब तलबा को पढ़ाई के लिए मदद देना है. लेकिन अब इसमें गड़बड़ी पाई गई है, जिसमें एसआईटी जांच चल रही है और कई मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
कई स्कूलों-मदरसों ने खुद को अकलियत इदारा दिखाकर रजिस्ट्रेशन कराया. जैसे उत्तराखंड में सरस्वती शिशु मंदिर को "मदरसा" बताकर 154 मुस्लिम तलबा के नाम पर स्कॉलरशिप ली गई, जबकि वहां ऐसे तलबा थे ही नहीं. मध्य प्रदेश में 8वीं-10वीं तक मान्यता वाले 20 स्कूल और 20 मदरसों ने 11वीं-12वीं के 972 फर्जी तलबा के नाम पर ₹57.78 लाख निकाल लिए. मध्य प्रदेश में 19 स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इदारों के खिलाफ सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की शिकायत पर दर्ज इस मामले में सरकारी धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितता के इल्जाम लगाए गए हैं.
राजस्थान में फर्जी INO बनाकर फर्जी तलबा के नाम चढ़ाए गए. कई को ऐसे हॉस्टल में दिखाया गया जो स्कूल में थे ही नहीं. CAG की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 998 प्री-मैट्रिक और 327 पोस्ट-मैट्रिक तलबा को बिना आय प्रमाण पत्र जांचे स्कॉलरशिप दे दी गई. 91 तलबा ने बिना स्कूल में एडमिशन लिए ही स्कॉलरशिप ले ली. केंद्र की जांच में साल 2017-18 से साल 2021-22 के बीच ₹144.33 करोड़ का घोटाला सामने आया. 21 सूबों के 830 इदारे फर्जी पाए गए, जहां कोई तलिब नहीं था, लेकिन पैसा जा रहा था. उत्तर प्रदेश के बस्ती में 1832 फर्जी तलबा के नाम पर ₹1.46 करोड़ का घोटाला हुआ. 75 लोगों पर FIR दर्ज हुई है. इन घोटाले को लेकर साल 2022 में केंद्र सरकार को शक हुआ, तो राज्यवार जांच टीमें बनीं. नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ने 1572 इदारों को "Red Flag" किया, जांच में 830 फर्जी निकले. इसके बाद CBI जांच भी शुरू हुई.
घोटाले के बाद केंद्र सरकार ने 3 साल पहले मेन अकलियत स्कॉलरशिप स्कीम को रोक दिया था. इसकी वजह से असली जरूरतमंद अकलियत तलबा को भी स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है. फर्जी स्कूल-मदरसे, फर्जी INO, और फर्जी तालिब बनाकर सीधे DBT के जरिए सरकारी पैसा निकाल लिया गया. अब कई सूबों में FIR, SIT और CBI जांच चल रही है.