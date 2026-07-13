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माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में करोड़ों का फर्जीवाड़ा; SIT और CBI की जांच में चौंकाने वाले खुलासे

Minority Scholarship Scam: अकलियत तलबा के लिए चलाई गई स्कॉलरशिप स्कीम में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है. जांच में कई फर्जी स्कूल, मदरसे और छात्रों के नाम पर करोड़ों रुपये की स्कॉलरशिप निकाले जाने का खुलासा हुआ है. मामले में FIR, SIT और CBI जांच जारी है, जबकि कई मुल्जिमों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 13, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:20 PM IST
माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में करोड़ों का फर्जीवाड़ा; SIT और CBI की जांच में चौंकाने वाले खुलासे
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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