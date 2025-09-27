Advertisement
Mirwaiz Umar का बड़ा इल्जाम, नमाज की नहीं दी इजाजत, किया गया नजरबंद

Mirwaiz Umar Farooq: मीरवाइज उमर ने गंभीर इल्जाम लगाया है, उनका कहना है कि जुमा वाले दिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया और नमाज पढ़ने तक की इजाजत नहीं दी गई. यह पहली बार नहीं है कि उन्हें अरेस्ट किया गया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 27, 2025, 08:59 AM IST

Mirwaiz Umar Farooq: मीरवाइज कश्मीर मीरवाइज उमर फारूक ने गंभीर इल्जाम लगाया है. उनका कहना है कि उन्हें लगातार नजरबंद रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि उन्हें तीसरे शुक्रवार को भी नजरबंद रखा गया है और उन्हें जामा मस्जिद जाने की इजाजत नहीं है.

मीरवाइज ने किया पोस्ट

मीरवाइज ने शुक्रवार सुबह एक पोस्ट में कहा, "मुझे अभी पुलिस से सूचना मिली है कि आज, लगातार तीसरे शुक्रवार को, मुझे नजरबंद रखा गया है और मुझे जामा मस्जिद जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी." उन्होंने आगे कहा,"कौन सा कानून, अगर वास्तव में कोई कानून है जो हमें कंट्रोल करता है, मौलिक अधिकारों पर इस तरह के हमलों की इजाजत देता है और इबादत को अपराध बनाता है?"

किसी भी शुक्रवार को होते हैं ऐसे हालात

उन्होंने आगे कहा कि हफ़्ते दर हफ़्ते, शुक्रवार को या किसी भी दिन, अधिकारी मुझे मेरे घर में बंद कर देते हैं, मेरी आज़ादी छीन लेते हैं और मुझे मेरे फर्ज का पालन करने से रोकते हैं. मीरवाइज ने अपनी पोस्ट में कहा कि जिन लोगों से अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने की उम्मीद की जाती है, उनमें या तो हिम्मत नहीं है.

मीरवाइज बोले मैं करता हूं इसकी निंदा

मीरवाइज ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि मैं सवाल उठाने से परहेज नहीं करता हूं. मैं इन बार-बार लगाए गए प्रतिबंधों और मानवाधिकारों व जनभावनाओं के प्रति अधिकारियों के तिरस्कारपूर्ण रवैये की निंदा करता हूं.

उनको नज़रबंद करने को लेकर अभी तक सरकार का कोई बयान नहीं आया है. यह पहली बार नहीं है जब मीरवाइज को नजरबंद किया गया है. इससे पहले भी वह कई बार ऐसे इल्जाम लगा चुके हैं, जब उन्हें नमाज पढ़ने जाने के लिए रोका गया था. रमजान के महीने में भी आखिरी जुमा के दौरान जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी और साथ ही मीरवाइज उमर को नजरबंद कर दिया गया था.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी

TAGS

Mirwaiz Umarmuslim newsKashmir news

;