Mirzapur: नशे में युवकों ने मस्जिद के गेट में लगाई आग, पुलिस ने 5 को दबोचा

Mirzapur News: मिर्जापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां कुछ लोगों ने मस्जिद के दरवाजे में आग लगाने का काम किया. जिसके बाद से इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है. इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है.

क्या है पूरा मामला?

थाना क्षेत्र के मोची टोला मोहल्ले में जामिया मस्जिद में मंगलवार सुबह उस समय हंगामा मच गया, जब कुछ बदमाशों ने मस्जिद के दरवाजे पर आग लगा दी. आग लगते ही स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

गिरफ्तार 5 लोग कौन हैं?

फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन मस्जिद का लकड़ी का गेट और पास के चैंबर में मस्जिद का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके में लगे CCTV फुटेज की मदद से 5 युवकों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रंजीत सेठ (निवासी मोची टोला), रोहित गुप्ता (निवासी शराब), नेश उर्फ ​​कृष्णा, प्रिंस मौर्य (निवासी सैदपुर) और रोशन (निवासी गोला बाजार) के रूप में हुई है.

आरोपियों ने कबूल की बात

शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने शराब के नशे में इस काम को अंजाम दिया. SDM राजेश वर्मा, सदर अमर बहादुर और चिनार के कोतवाल बैशकर सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायज़ा लिया.

पुलिस ने मौके से एक प्लास्टिक बैग और एक जोड़ी चप्पलें भी बरामद की हैं, जिन्हें जांच का हिस्सा बनाया गया है. मस्जिद के संरक्षक इकबाल की तहरीर पर पांचों आरोपियों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (IPC) की बीस गंभीर धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है.