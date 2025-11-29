Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3022466
Zee SalaamIndian Muslim

Mirzapur: नशे में युवकों ने मस्जिद के गेट में लगाई आग, पुलिस ने 5 को दबोचा

Mirzapur News: मर्जापुर की एक मस्जिद में कुछ युवकों ने एक मस्जिद के गेट पर आग लगा दी. आरोपियों की पहचान हो गई है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि उन्होंने ये काम शराब के नशे में किया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 29, 2025, 09:49 AM IST

Trending Photos

Mirzapur: नशे में युवकों ने मस्जिद के गेट में लगाई आग, पुलिस ने 5 को दबोचा

Mirzapur News: मिर्जापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां कुछ लोगों ने मस्जिद के दरवाजे में आग लगाने का काम किया. जिसके बाद से इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है. इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है.

क्या है पूरा मामला?

थाना क्षेत्र के मोची टोला मोहल्ले में जामिया मस्जिद में मंगलवार सुबह उस समय हंगामा मच गया, जब कुछ बदमाशों ने मस्जिद के दरवाजे पर आग लगा दी. आग लगते ही स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

गिरफ्तार 5 लोग कौन हैं?

फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन मस्जिद का लकड़ी का गेट और पास के चैंबर में मस्जिद का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके में लगे CCTV फुटेज की मदद से 5 युवकों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रंजीत सेठ (निवासी मोची टोला), रोहित गुप्ता (निवासी शराब), नेश उर्फ ​​कृष्णा, प्रिंस मौर्य (निवासी सैदपुर) और रोशन (निवासी गोला बाजार) के रूप में हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपियों ने कबूल की बात

शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने शराब के नशे में इस काम को अंजाम दिया. SDM राजेश वर्मा, सदर अमर बहादुर और चिनार के कोतवाल बैशकर सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायज़ा लिया.

पुलिस ने मौके से एक प्लास्टिक बैग और एक जोड़ी चप्पलें भी बरामद की हैं, जिन्हें जांच का हिस्सा बनाया गया है. मस्जिद के संरक्षक इकबाल की तहरीर पर पांचों आरोपियों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (IPC) की बीस गंभीर धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है. 

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

mirzapurmirzapur newsmuslim news

Trending news

mirzapur
Mirzapur: नशे में युवकों ने मस्जिद के गेट में लगाई आग, पुलिस ने 5 को दबोचा
India Pakistan Tension
राजनाथ सिंह के बयान पर बौखाला पाकिस्तान, सरदार अली ने हरियाणा, गुजरात ठोका दावा
bihar
Bihar: कब्रिस्तान को कबीर स्थान बताने की कोशिश! कमीशन ने CM के भेजी रिपोर्ट
Britain
Zionism नाज़ीवाद से खाता है मेल बोलने वाली ब्रिटेन की मुस्लिम डॉक्टर निलंबित
Hezbollah Chief Naim Qassem warns Israel
कमांडर की मौत का बदला जरूर लेंगे, इजरायल को हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की धमकी
UP News
अयोध्या में बाबरी के बाद ईदगाह और मस्जिद पर नया संकट, हिंदू संगठनों ने काटा बवाल!
Delhi News
वक्फ संपत्ति पर सख्ती के खिलाफ मुसलमानों की अपील, SC इस तारीख में करेगा बड़ा फैसला!
Asim Munir Nuclear Control
Pakistan News: 27वें संशोधन से न्यूक्लियर पर मुनीर का कंट्रोल, सत्ता के रास्ते खुले!
Mumbai News
सोने के लालच में रिश्तों का कत्ल! मुंबई में बहू ने सास को उतारा मौत के घाट
Bangladesh news
वोट से पहले सड़कों पर चली लाठियां, बांग्लादेश में विपक्षी दल आमने-सामने; 25 जख्मी