मिर्जापुर धर्मांतरण के आरोपियों पर प्रशासन का शिकंजा, 10 नौजवानों के साथ किया कांड!

Mirzapur News Today: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कथित "जिम जिहाद" मामला एक बार चर्चा में है. इसकी वजह है कि मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पहले धर्मांतरण और ब्लैकमेल जैसे आरोपों में गिरफ्तार किए गए नौजवानों पर अब गैंगस्टर कानून के तहत भी कार्रवाई कर दी गई है. इस कार्रवाई के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

वहीं, आरोपित पक्ष से जुड़े लोगों का कहना है कि बिना अदालत से दोष साबित हुए लगातार सख्त धाराएं लगाई जा रही हैं, जिससे परिवारों में डर और बेचैनी का माहौल है. मिर्जापुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में दर्ज मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ गिरोहबंद और समाज विरोधी गतिविधियां रोकथाम कानून (The Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act) के तहत कार्रवाई की है.

पुलिस अब इन कथित आरोपितों की संपत्तियों की निशानदेही करने में जुटी है. मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर जिले में अपराध, कथित धर्मांतरण और संगठित अपराधों में शामिल बताए जा रहे लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में थाना कोतवाली देहात में पहले से दर्ज दो मुकदमों के आधार पर यह कार्रवाई की गई.

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पुलिस के मुताबिक, पहला मुकदमा 19 जनवरी 2026 को दर्ज किया गया था. जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर कई गंभीर धाराएं बढ़ाई गईं. इसके बाद 17 अप्रैल 2026 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया गया.

इसके अगले दिन यानी पहला मुकदमा दर्ज होने के अगले दिन यानी 20 जनवरी 2026 को इसी तरह का दूसरा मुकदमा भी दर्ज किया गया. पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच में भी गंभीर धाराएं जोड़ी गईं और बाद में आरोप पत्र अदालत भेजा गया. दोनों मामले फिलहाल अदालत में विचाराधीन हैं.

पुलिस जांच में यह दावा किया गया है कि कथित गिरोह का सरगना इमरान खान अपने साथियों के साथ मिलकर जिम में आने वाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था. पुलिस के मुताबिक, इस दौरान आरोपियों के जरिये लड़कियों की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था. साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन और धन उगाही जैसी सरगर्मियों में शामिल होने के भी आरोप लगाए गए हैं.

पुलिस ने इस पूरे मामले को समाज में डर और दहशत फैलाने वाला संगठित अपराध करार दिया है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों इस समय जिला कारागार में बंद हैं.

पूरी कार्रवाई थाना कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मिश्रा के अगुवाई में की गई. इस मामले को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह ने भी कार्रवाई की पुष्टि की है.

(मिर्जापुर से राजेश मिश्र की रिपोर्ट)

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