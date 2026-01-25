Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3085984
Zee SalaamIndian MuslimMirzapur: फर्जी आंकड़े, कमजोर तर्क; इमरान खान के खिलाफ जिम जिहाद की कथा पर संदेह क्यों?

Mirzapur: फर्जी आंकड़े, कमजोर तर्क; इमरान खान के खिलाफ 'जिम जिहाद' की कथा पर संदेह क्यों?

उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. आए दिन हिंदूवादी संगठनों के महज आरोपों पर अल्पसंख्यों को न सिर्फ असामाजिक तत्वों के जरिये, बल्कि प्रशासन के जरिये भी निशाना बनाया जाने लगा है. इसी तरह का एक मामला मिर्जापुर से सामने आया है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 25, 2026, 05:29 PM IST

Trending Photos

इमरान खान के खिलाफ 'जिम जिहाद' के आरोप पर संदेह
इमरान खान के खिलाफ 'जिम जिहाद' के आरोप पर संदेह

Mirzapur News: उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. आए दिन हिंदूवादी संगठनों के महज आरोपों पर अल्पसंख्यों को न सिर्फ असामाजिक तत्वों के जरिये, बल्कि प्रशासन के जरिये भी निशाना बनाया जाने लगा है. इसी तरह का एक मामला मिर्जापुर से सामने आया है. जहां जिम की आड़ में एक मुस्लिम नौजवान पर 'जिम जिहाद' करने के आरोप लगाए गए हैं. हिंदूवादी संगठनों के कथित आरोपों के बाद प्रशासन भी जांच में जुट गया है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, मिर्जापुर में कथित धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग रैकेट का आरोप लगाते हुए इमरान खान हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया था. आरोप है कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड इमरान खान जिम की आड़ में तथाकथित 'जिम जिहाद' फैला रहा था. हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि इमरान खान लगातार मलेशिया का सफर करता था और साल में दो बार दुबई जाकर अपनी शादी की सालगिरह मनाता था.

हिंदूवादी संगठनों का गंभीर आरोप
आरोप है कि इमरान के विदेश दौरों की एक लंबी सूची होने की बात कही जा रही है. आरोपों में यह भी कहा जा रहा है कि ऐशो-आराम की जिंदगी जीने वाला इमरान असल में जिहादी सरगर्मियों से जुड़ा हुआ था और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रच रहा था. अब सवाल यह है कि अगर इमरान खान इस तरह की गतिविधियों से जुड़े हुए थे, तो जांच एजेंसियों की नजर क्यों नहीं पड़ी? यूपी समेत कई बीजेपी शासित राज्यों में हिंदूवादी संगठनों ने एक खास पैटर्न अपनाते हुए इमरान खान के खिलाफ भी कथित जिहाद करने का आरोप लगाया.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदूवादी संगठनों के आरोप के बाद प्रशासन की कार्रवाई को देखकर मिर्जापुर के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में दहशत फैल गई है और उन्हें भी अपनी सुरक्षा का डर सताने लगा. हिंदू संगठन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इमरान की मलेशिया और दुबई यात्राओं, साथ ही जाकिर नाइक और छांगुर बाबा से उसके कथित संबंधों की कड़ी जांच की मांग कर रहा. 

'इमरान खान की तरक्की उसे ले डूबी'
साधारण शख्स से पांच जिम का मालिक बनना, साथ ही लैंड ब्रोकर बनने के पीछे और उनके सियासी ताल्लुकात पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. वहीं, कुछ लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हिंदूवादी संगठनों के जरिये इमरान को खान को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि इमरान ने अपनी मेहनत से यह सब हासिल किया है, पैसा आने के बाद उसका समाज के सभ्रांत लोगों में उठना-बैठना था. यही बात हिंदू संगठनों को हजम नहीं हो रही थी और उन्होंने 'जिम जिहाद' का आरोप लगाकर विवाद पैदा किया.

जिन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ शिकायत की, उन्होंने अजीब तर्क देकर आय पर सवाल खड़े किए हैं. इमरान के केजीएन जिम के हाउस ऑनर ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस जिम में कभी मुस्लिम औरतें क्यों नहीं आती थीं? उसने सवाल उठाया कि इमरान के जिम में कभी बुर्का पहनने वाली किसी औरत को जिम में आते नहीं देखा. हाउस ऑनर और स्थानीय लोगों का दावा है कि मिर्जापुर जैसे शहर में जिम खोलने में करोड़ों रुपये लगते हैं और भीड़ कम होने के बावजूद समय पर किराया दिया जाता था, ऐसे में उसे शक है कि इसके पीछे विदेशी फंडिंग है. 

हाउस ऑनर के आरोपों और उसके मंसूबे भी निशाने पर हैं. एक स्थानीय शख्स ने बताया कि इमरान लैंड ब्रोकर समेत कई व्यापार करता था, उसके कई इनकम के स्रोत हैं. एक जिम में भले ही कम कस्टमर कम आएं, लेकिन दूसरे बिजनेस से उसे अच्छा फायदा होता था. केजीएन जिम, जिस शख्स के घर में चल रहा था, उसके आरोपों पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे ऑनर के मंसूबों पर संदेह है, क्योंकि किसी भी धर्म की औरत हिजाब पहन कर जिम में नहीं जाती है और क्या जब हिजाब पहनकर आए तभी पता चलेगा कि जिम में मुस्लिम औरतें भी आती थीं. फिहहाल इमरान का जिम उत्तर प्रदेश पुलिस ने सील कर दिया है.

फेक आंकड़ों से डेमोग्राफी बदलने का आरोप
असामाजिक तत्वों ने इमरान की आड़ में मुस्लिम आबादी को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए. दावा है कि मिर्जापुर की कुल आबादी करीब 30 लाख के आसपास बताई जा रही है. साल 2011 में यह आबादी लगभग 24 लाख थी. 2024 में 30 लाख की आबादी में मुसलमानों की संख्या करीब 3.5 लाख बताई जा रही है, जबकि 2011 में यह संख्या लगभग 1.74 लाख थी. 

इन आंकड़ों को तोड़मरोड़कर एक धर्म के खिलाफ नफरत परोसने की साजिश बताया जा रहा है. इसकी वजह यह है कि साल 2011 के बाद से जनगणना हुई ही नहीं, फिर किस आधार पर दावा किया जा रहा है कि यहां मुस्लिम आबादी साढ़े तीन लाख पहुंच गई. साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, मिर्जापुर में 91.81 फीसदी हिंदू आबादी है, जबकि 7.65 फीसदी आबादी मुसलमानों की है. इससे स्पष्ट है कि कथित 'जिम जिहाद' जैसे आरोप लगाकर डेमोग्राफी बदलने के दावे संदेह के घेरे में हैं.

महिला आयोग अध्यक्ष का विवादित बयान
मिर्जापुर में कथित 'जिम जिहाद' को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने भी बयान दिया. बबीता चौहान ने कहा कि मिर्जापुर में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा था और यहां 'लव जिहाद' नहीं बल्कि 'जिम जिहाद' चल रहा था. एक समुदाय विशेष पर संदेह खड़ा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रांडेड पार्लर और टेलर की दुकानों पर भी इसी समुदाय के लोग काम कर रहे हैं. बबीता चौहान ने यह भी कहा कि जिम के अंदर महिला ट्रेनर होना जरूरी है और टेलर की दुकानों पर मेजरमेंट के लिए महिलाओं को रखा जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: बुल्ले शाह की मजार पर हिंदूवादियों का हमला, भारी तोड़ फोड़ से दहशत में अल्पसंख्यक!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP Newsmirzapur newsmuslim news

Trending news

muslim news
मोदी के 'मन की बात' में UAE प्रेसिडेंट का ज़िक्र; मुस्लिम देशों की जमकर की तारीफ
islam news
Opinion: मजहब के नाम पर जंग क्यों? जब क़ुरआन, बाइबिल, गीता का है एक ही संदेश
muslim news
बुल्ले शाह की मजार पर हिंदूवादियों का हमला, भारी तोड़ फोड़ से दहशत में अल्पसंख्यक!
Pakistani News
पांजाब में पाकिस्तानी नेटवर्क का खुलासा, स्पेशल ऑपरेशंस सेल ने सतनाम सिंह को दबोचा
Republic day Meat Ban Order
Odisha: गणतंत्र दिवस पर मीट दुकान बंद रखने का आदेश, लापरवाहों पर हो सकती है कार्रवाई
madhya pradesh news
MP News: दीनदयाल नगर में मस्जिद, हिन्दू संगठन नाराज़; हाउसिंग बोर्ड ने भी उठाये सवाल?
haryana crime news
Haryana: मीट विक्रेता सावन की चाकू गोदकर हत्या, दोस्त साहिल गंभीर रूप से घायल
muslim news
अक्षरधाम मंदिर आतंकी हमले में तीन बेगुनाह बरी; अटैक के वक़्त अरब में कर रहे थे नौकरी
Bangladesh news
बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की जिंदा जलाकर हत्या, डर में अल्पसंख्यक समुदाय
muslim news
बांग्लादेश में पाकिस्तान का बढ़ा दखल, ISI को लेकर इस नेता ने किया बड़ा खुलासा