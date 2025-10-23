Advertisement
Mirzapur: गांव में एक भी मुसलमान नहीं, फिर कैसे बन गया मज़ार; हिंदू संगठनों ने तोड़ा

Mirzapur News: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के एक गांव में रातों-रात मजार बना दिया गया. खास बात यह है कि जिस गांव में यह मजार बना, वहां एक भी मुसलमान नहीं है. जांच करने पर पता लगा कि ये मजार गांव के ही एक शख्स ने बनवाया था.

Oct 23, 2025

Mirzapur News: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के जिगना थाना इलाके के कुशहां गांव तिवारीपुर मजरा में बुधवार की शाम एक नई मजार का निर्माण होने से गांव में हड़कंप मच गया. यह मजार सार्वजनिक तालाब के किनारे बंजर जमीन पर बनाई गई थी. हैरानी की बात यह रही कि जिस गांव में कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता, वहीं अचानक मजार खड़ी होने से गांव में तनाव और चर्चाओं का माहौल बन गया.

स्थानीय लोगों ने किया विरोध

स्थानीय लोगों के विरोध के बाद गांव के लोगों और हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने देर रात मजार को ध्वस्त कर दिया. जानकारी के मुताबिक, यह मजार गांव के ही एक शख्स निवास सिंह ने बनाया था. हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन के जिलाध्यक्ष मुन्ना सिंह गहरवार ने बताया कि मजार बनाने वाला शख्स उन्हीं के गांव का है. उन्होंने कहा, "गांव में कोई मुस्लिम नहीं रहता, फिर मजार बनाने की क्या जरूरत थी?"

मज़ार बनाने वाले शख्स ने क्या कहा?

मुन्ना सिंह के मुताबिक, जब निवास सिंह से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसके परिवार के सदस्य बीमार चल रहे थे और घर में परेशानियां थीं, इसलिए उसने शांति के लिए मजार बना दी. ग्रामीणों का कहना है कि चंदा इकट्ठा करके मजार का निर्माण किया गया था. वहीं, कुछ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह की मजारें बनाकर कमाने-खाने का जरिया बनाया जा रहा है.

प्रशासन इलाके के हालात पर बनाए हुए है नजर

गांव में इस घटना को लेकर अब भी चर्चा जारी है, हालांकि प्रशासन की ओर से स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है. ग्रामीणों ने यह भी कहा कि गांव में आपसी सौहार्द बना रहे, इसलिए उन्होंने रातों-रात मजार को हटाने का फैसला लिया.

