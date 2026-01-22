Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3083200
Zee SalaamIndian Muslimलव जिहाद के बाद जिम जिहाद; मिर्जापुर पुलिस ने हेड कांस्टेबल इरशाद खां को दबोचा

लव जिहाद के बाद जिम जिहाद; मिर्जापुर पुलिस ने हेड कांस्टेबल इरशाद खां को दबोचा

Uttar Pradesh Jim Jihad Case: उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर पुलिस ने जिम जिहाद के कथित मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है. मिर्जापुर पुलिस ने आज (22 जनवरी) को इस मामले का मुख्य आरोपी फरीद खां को गिरफ्तार किया. इस गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद एक अन्य आरोपी हेड कांस्टेबल इरशाद खां भी गिरफ्तार किया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 22, 2026, 10:09 PM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Uttar Pradesh Jim Jihad Case: उत्तर प्रदेश में कथित जिम जिहाद के मामले सामने आए हैं. के मिर्जापुर जिले की पुलिस ने थाना कोतवाली देहात पर दर्ज धर्मांतरण से जुड़े मामले में हेड कांस्टेबल इरशाद खां को गिरफ्तार किया गया है. यह इस मामले में छठी गिरफ्तारी है. गुरुवार (22 जनवरी) की दोपहर एसपी सोमेन बर्मा ने भदोही जीआरपी में तैनात हेड कांस्टेबल इरशाद खां को गिरफ्तार किया है. इस मामले में आगे की जांच जारी है.

गुरुवार (22 जनवरी) की सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान वांछित मुख्य आरोपी फरीद खां को खड़ंजाफाल में गिरफ्तार किया गया. कुछ घंटे बाद ही हेड कांस्टेबल इरशाद खां को गिरफ्तार कर लिया गया. थाना कोतवाली देहात पर दो अलग-अलग पीड़िताओं द्वारा दी गई तहरीरों के आधार पर गंभीर आरोप दर्ज किए गए थे. इस मामले के मुख्य आरोपी फरीद खां कथित तौर पर जिम जिहाद का गिरोह चलाता था, यह काम फरिद खां जिम मालिकों की मदद से करता था. दावा है कि सबसे पहले आरोपियों द्वारा जिम जाने वाली हिंदू युवतियों से दोस्ती की जाती, फिर उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता था. इसी मामले में मिर्जापुर पुलिस ने 5 जिमों को सील किया है. हालांकि यह सारी जानकारी सिर्फ अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर है. इस मामले में अभी आरोपियों की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा गया है. 

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दो मामले पंजीकृत किए गए और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा के निर्देश पर एसओजी सहित चार पुलिस टीमों का गठन किया गया. विवेचना के दौरान 20 जनवरी 2026 को दो अभियुक्त मोहम्मद शेख अली आलम और फैजल खान को गिरफ्तार किया गया. इनके मोबाइल फोन व अन्य डिजिटल साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई में जहीर और शादाब को भी गिरफ्तार किया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले की जांच में सामने आया कि अभियुक्त जहीर केजीएन-01 जिम का मालिक है तथा केजीएन-02, केजीएन-03 और आयरन फायर जिम से भी अभियुक्त जुड़े रहे हैं. पीड़िताएं इन्हीं जिमों में जाती थीं. साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस ने संबंधित जिमों को सील कर दिया है. सभी 6 गिरफ्तार आरोपी के नाम और उम्र कुछ इस प्रकार हैं. मोहम्मद शेख अली आलम (31 वर्ष), फैजल खान (34 वर्ष), जहीर (32 वर्ष), शादाब (36 वर्ष), फरीद अहमद (28 वर्ष) और जीआरपी के हेड कांस्टेबल

 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh Jim Jihad Caseminority newsToday News

Trending news

Uttar Pradesh Jim Jihad Case
लव जिहाद के बाद जिम जिहाद; मिर्जापुर पुलिस ने हेड कांस्टेबल इरशाद खां को दबोचा
RSS Chief Mohan Bhagwat on Pakistan
"भारत का लक्ष्य दुनिया को जीतना नहीं..."पाकिस्तान पर मोहन भागवन ने कह दी ये बड़ी बात
muslim news
असम से लेकर UP तक वोटर लिस्ट में नाम हटाए जाने पर मुसलमाओं में असुरक्षा; प्रदर्शन
Rajashthan Property act 2026
राजस्थान में मुसलमानों की ज़मीन तंग करने जा रही भाजपा सरकार; संपत्ति के अधिकार पर चोट
Uttar Pradesh Crime News
दहेज के लिए शकीला को पिलाया था जहर; कोर्ट ने पति समेत 4 अन्य दोषियों को दी बड़ी सजा
Bangladesh Denied to Play T20 world Cup in India
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा ऐलान, भारत में नहीं खलेंगे t20 world
muslim news
KGMU कॉलेज कैम्पस के मजारों और मस्जिदों पर कार्रवाई की मांग, CM योगी से दखल की मांग
Uttarakhand news
UK में मुसलमानों के खिलाफ तेजी से फैल रहा है नफरत का जहर, APCR रिपोर्ट में बड़ा दावा
bhopal news
वक्फ बोर्ड पूर्व चेयरमैन अलीम कुरैशी गिरफ्तार, ब्लैकमेलिंग और फर्जीवाड़े का आरोप
Bhojshala News
भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नमाज और पूजा को लेकर दिया बड़ा आदेश