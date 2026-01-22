लव जिहाद के बाद जिम जिहाद; मिर्जापुर पुलिस ने हेड कांस्टेबल इरशाद खां को दबोचा

Uttar Pradesh Jim Jihad Case: उत्तर प्रदेश में कथित जिम जिहाद के मामले सामने आए हैं. के मिर्जापुर जिले की पुलिस ने थाना कोतवाली देहात पर दर्ज धर्मांतरण से जुड़े मामले में हेड कांस्टेबल इरशाद खां को गिरफ्तार किया गया है. यह इस मामले में छठी गिरफ्तारी है. गुरुवार (22 जनवरी) की दोपहर एसपी सोमेन बर्मा ने भदोही जीआरपी में तैनात हेड कांस्टेबल इरशाद खां को गिरफ्तार किया है. इस मामले में आगे की जांच जारी है.

गुरुवार (22 जनवरी) की सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान वांछित मुख्य आरोपी फरीद खां को खड़ंजाफाल में गिरफ्तार किया गया. कुछ घंटे बाद ही हेड कांस्टेबल इरशाद खां को गिरफ्तार कर लिया गया. थाना कोतवाली देहात पर दो अलग-अलग पीड़िताओं द्वारा दी गई तहरीरों के आधार पर गंभीर आरोप दर्ज किए गए थे. इस मामले के मुख्य आरोपी फरीद खां कथित तौर पर जिम जिहाद का गिरोह चलाता था, यह काम फरिद खां जिम मालिकों की मदद से करता था. दावा है कि सबसे पहले आरोपियों द्वारा जिम जाने वाली हिंदू युवतियों से दोस्ती की जाती, फिर उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता था. इसी मामले में मिर्जापुर पुलिस ने 5 जिमों को सील किया है. हालांकि यह सारी जानकारी सिर्फ अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर है. इस मामले में अभी आरोपियों की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा गया है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दो मामले पंजीकृत किए गए और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा के निर्देश पर एसओजी सहित चार पुलिस टीमों का गठन किया गया. विवेचना के दौरान 20 जनवरी 2026 को दो अभियुक्त मोहम्मद शेख अली आलम और फैजल खान को गिरफ्तार किया गया. इनके मोबाइल फोन व अन्य डिजिटल साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई में जहीर और शादाब को भी गिरफ्तार किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले की जांच में सामने आया कि अभियुक्त जहीर केजीएन-01 जिम का मालिक है तथा केजीएन-02, केजीएन-03 और आयरन फायर जिम से भी अभियुक्त जुड़े रहे हैं. पीड़िताएं इन्हीं जिमों में जाती थीं. साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस ने संबंधित जिमों को सील कर दिया है. सभी 6 गिरफ्तार आरोपी के नाम और उम्र कुछ इस प्रकार हैं. मोहम्मद शेख अली आलम (31 वर्ष), फैजल खान (34 वर्ष), जहीर (32 वर्ष), शादाब (36 वर्ष), फरीद अहमद (28 वर्ष) और जीआरपी के हेड कांस्टेबल