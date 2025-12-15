माहाराष्ट्रा में बढ़ी मॉब लिंचिंग की घटनाएँ, MLA अब्दुल सत्तार ने सरकार से की ये बड़ी मांग

Maharashtra News: महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बढ़ते सांप्रदायिक हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाएँ चिंता का विषय हैं. इस समस्या पर ध्यान दिलाते हुए महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड़ विधानसभा के विधायक अब्दुल सत्तार ने चिंता जताई. विधायक अब्दुल सत्तार ने महाराष्ट्र के नांदेड़, जामनेर और जलगांव जिलों में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोकल लोग सुनियोजित तरीके से धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतों से समाज में अविश्वास और डर का माहौल बन रहा है.

अब्दुल सत्तार ने कहा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करने का ट्रेंड साफ तौर पर बढ़ रहा है. उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र सिल्लोड का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ लोगों को बिना जांच के बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा है और उनकी पहचान पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो बहुत गंभीर मामला है. उन्होंने साफ किया कि जो लोग सच में विदेशी नागरिक हैं, उनके खिलाफ कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भारतीय नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाता है और सिस्टम पर भरोसा कमजोर करता है.

MLA ने आगे कहा कि कुछ मामलों में, झूठे आरोपों के ज़रिए पूरे समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और यह सब कथित तौर पर कुछ पॉलिटिकल ग्रुप के दबाव में हो रहा है। उन्होंने मांग की कि ऐसे झूठे केस तुरंत वापस लिए जाएं ताकि इंसाफ और सच्चाई की जीत हो सके.

उन्होंने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर कार्रवाई करना पूरी तरह से गलत है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक गतिविधियां किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर वर्ग में असामाजिक तत्व पाए जाते हैं. उन्होंने सरकार से इन मामलों पर खास ध्यान देने, कानून को सही और बिना भेदभाव के लागू करने की अपील की है.