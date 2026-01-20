Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3080066
Zee SalaamIndian Muslimहज कमेटी में गैर-कानूनी नियुक्ति का गंभीर आरोप, अबू आजमी ने फडणवीस सरकार को लिखी चिट्ठी

हज कमेटी में गैर-कानूनी नियुक्ति का गंभीर आरोप, अबू आजमी ने फडणवीस सरकार को लिखी चिट्ठी

Abu Azmi on Maharashtra Haj Committee Controversy: समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र राज्य हज कमेटी के CEO की कथित अवैध नियुक्ति पर गंभीर सवाल उठाए हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 20, 2026, 07:53 AM IST

Trending Photos

हज कमेटी में गैर-कानूनी नियुक्ति का गंभीर आरोप, अबू आजमी ने फडणवीस सरकार को लिखी चिट्ठी

Maharashtra News: सपा नेता और विधायक अबू आज़मी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी में CEO की कथित गैर-कानूनी नियुक्ति के बारे में एक लेटर लिखा है. एक्स पर लेटर की एक कॉपी शेयर करते हुए अबू आजमी ने लिखा कि वह मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कथित गैर-कानूनी नियुक्ति पर तुरंत संज्ञान लें. यह मामला कानून, संविधान और माइनॉरिटी संस्थानों के अधिकारों से जुड़ा है. सही गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए सही कार्रवाई की जानी चाहिए.

लेटर में अबू आज़मी ने महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर मनोज जाधव की नियुक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि यह गैर-कानूनी, बिना अधिकार क्षेत्र के और हज कमेटी को चलाने वाले कानूनी ढांचे का उल्लंघन लगता है. महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी एक मुस्लिम-सेंट्रिक कानूनी स्कीम के तहत बनाई गई है, जिसे यह पक्का करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी बनाना और काम करना इस्लामिक कानून, धार्मिक रीति-रिवाजों और हज यात्रा की खास ज़रूरतों के हिसाब से हो.

उन्होंने आगे लिखा कि इस एक्ट में साफ तौर पर यह सोचा गया है कि लीडरशिप और जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कमेटी के सदस्यों में से चुने गए मुस्लिम प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए, जो इस्लामिक धार्मिक जिम्मेदारियों और समुदाय की खास जरूरतों से वाकिफ हों. एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर एक गैर-मुस्लिम ऑफिसर की नियुक्ति एक्ट के इरादे, भावना और अक्षर का खुला उल्लंघन है और कानून के खिलाफ अधिकार का गलत इस्तेमाल है.

Add Zee News as a Preferred Source

अबू आजमी ने लिखा कि ऐसी नियुक्ति से गंभीर संवैधानिक चिंताएं भी पैदा होती हैं और ऐसा लगता है कि यह भारत के संविधान के आर्टिकल 14, 15(1), 25(1), और 26(a)-(b) के तहत गारंटीकृत सुरक्षा का उल्लंघन करती है, जो समानता, धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक ग्रुप्स को अपने मामले खुद मैनेज करने के अधिकार की रक्षा करते हैं. इसके अलावा, कानूनी तौर पर मानने वाले उदाहरणों ने लगातार इस बात पर ज़ोर दिया है कि धार्मिक और माइनॉरिटी संस्थानों को बिना किसी बेवजह सरकारी दखल के उनकी कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा के अनुसार चलाया जाना चाहिए.

SP नेता ने एक लेटर के ज़रिए मांग की है कि महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर मनोज जाधव का अपॉइंटमेंट कैंसल किया जाए और एक्ट और उसके कानूनी नियमों के मुताबिक, चुने हुए कमेटी मेंबर्स में से एक सही मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाए. अबू आजमी ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आपके काबिल लीडरशिप में कानून, संवैधानिक मूल्यों और माइनॉरिटी राइट्स के मुताबिक इंसाफ मिलेगा.

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra newsMaharashtra Haj Committee controversyAbu Azmi on Haj Committee

Trending news

Maharashtra news
हज कमेटी में गैर-कानूनी नियुक्ति का गंभीर आरोप, अबू आजमी ने CM फडणवीस को लिखी चिट्ठी
jammu kashmir news
बंदूक नहीं, इंसानियत लेकर उतरी भारतीय सेना; मुस्लिम कब्रिस्तान का किया कायाकल्प
West Bengal news
SIR पर फंस गया इलेक्शन कमीशन; सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताना होगा किसका हटाया नाम?
Kerala Bus Video
Kerala Bus Video: छेड़खानी का विडियो बनाने वाली मुस्लिम लड़की के खिलाफ ही जांच के आदेश
jammu kashmir news
"कभी स्थाई रूप से घाटी में नहीं लौटेंगे कश्मीरी पंडित"; फारूक अब्दुल्ला ने बताई बड़ी
Bareilly Namaz Controversy
बरेली में नमाजियों पर एक्शन से भड़के वारिस पठान, कहा- मुसलमान होना जुर्म है क्या?
Afghanistan News News
दहल उठा तालिबान का सबसे सुरक्षित किला, काबुल बम ब्लास्ट में कई लोगों की दर्दनाक मौत
 Uttar Pradesh News
मंदिर पर पेशाब के आरोप में तीन नाबालिग हिरासत में; सबूत की ऊँचाई पर उठा सवाल ?
Uttar Pradesh news
'गाय सबकी है'...MP अफजाल अंसारी के फैन हुए अविमुक्तेश्वरानंद, चिट्ठी लिख कही ये बात
West Bengal news
बेलडांगा की आड़ में बीजेपी के निशाने पर कौन? HC में बीजेपी की याचिका पर उठे सवाल