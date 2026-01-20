हज कमेटी में गैर-कानूनी नियुक्ति का गंभीर आरोप, अबू आजमी ने फडणवीस सरकार को लिखी चिट्ठी

Maharashtra News: सपा नेता और विधायक अबू आज़मी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी में CEO की कथित गैर-कानूनी नियुक्ति के बारे में एक लेटर लिखा है. एक्स पर लेटर की एक कॉपी शेयर करते हुए अबू आजमी ने लिखा कि वह मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कथित गैर-कानूनी नियुक्ति पर तुरंत संज्ञान लें. यह मामला कानून, संविधान और माइनॉरिटी संस्थानों के अधिकारों से जुड़ा है. सही गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए सही कार्रवाई की जानी चाहिए.

लेटर में अबू आज़मी ने महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर मनोज जाधव की नियुक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि यह गैर-कानूनी, बिना अधिकार क्षेत्र के और हज कमेटी को चलाने वाले कानूनी ढांचे का उल्लंघन लगता है. महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी एक मुस्लिम-सेंट्रिक कानूनी स्कीम के तहत बनाई गई है, जिसे यह पक्का करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी बनाना और काम करना इस्लामिक कानून, धार्मिक रीति-रिवाजों और हज यात्रा की खास ज़रूरतों के हिसाब से हो.

उन्होंने आगे लिखा कि इस एक्ट में साफ तौर पर यह सोचा गया है कि लीडरशिप और जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कमेटी के सदस्यों में से चुने गए मुस्लिम प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए, जो इस्लामिक धार्मिक जिम्मेदारियों और समुदाय की खास जरूरतों से वाकिफ हों. एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर एक गैर-मुस्लिम ऑफिसर की नियुक्ति एक्ट के इरादे, भावना और अक्षर का खुला उल्लंघन है और कानून के खिलाफ अधिकार का गलत इस्तेमाल है.

अबू आजमी ने लिखा कि ऐसी नियुक्ति से गंभीर संवैधानिक चिंताएं भी पैदा होती हैं और ऐसा लगता है कि यह भारत के संविधान के आर्टिकल 14, 15(1), 25(1), और 26(a)-(b) के तहत गारंटीकृत सुरक्षा का उल्लंघन करती है, जो समानता, धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक ग्रुप्स को अपने मामले खुद मैनेज करने के अधिकार की रक्षा करते हैं. इसके अलावा, कानूनी तौर पर मानने वाले उदाहरणों ने लगातार इस बात पर ज़ोर दिया है कि धार्मिक और माइनॉरिटी संस्थानों को बिना किसी बेवजह सरकारी दखल के उनकी कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा के अनुसार चलाया जाना चाहिए.

SP नेता ने एक लेटर के ज़रिए मांग की है कि महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर मनोज जाधव का अपॉइंटमेंट कैंसल किया जाए और एक्ट और उसके कानूनी नियमों के मुताबिक, चुने हुए कमेटी मेंबर्स में से एक सही मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाए. अबू आजमी ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आपके काबिल लीडरशिप में कानून, संवैधानिक मूल्यों और माइनॉरिटी राइट्स के मुताबिक इंसाफ मिलेगा.

