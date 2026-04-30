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एक्टर सैफ अली खान की बहन पर दर्ज होगा मुकदमा; कांग्रेस विधायक ने लगाया गंभीर आरोप

Madhya Pradesh News: भोपाल के नवाबों द्वारा मक्का-मदीना में हज यात्रियों के लिए बनाई गई रुबात (धर्मशाला) तीन साल से बंद है. विधायक आरिफ मसूद ने इस मामले में सबा सुल्तान पर आरोप लगाए हैं। वक्फ बोर्ड ने जांच की बात कही है, जबकि हज यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 30, 2026, 07:35 PM IST

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एक्टर सैफ अली खान की बहन पर दर्ज होगा मुकदमा; कांग्रेस विधायक ने लगाया गंभीर आरोप

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के भोपाल के नवाबों ने सऊदी के मक्का-मदीना में हज यात्रियों के लिए रुबात (धर्मशाला) बनवाया था, ताकि भारत से हज पर जाने वाले मुसलमानों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े और यहां भोपाल के हाजी बिना पैसे दिए ठहर सकते थे. लेकिन वह धर्मशाला पिछले तीन सालों से बंद पड़े हैं. इसी मामले में एक्टर सैफ अली खान की बहन सबा सुल्तान के खिलाफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुकदमा दर्ज कराएंगे. 

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बीते बुधवार (29 अप्रैल) को वफ्फ बोर्ड कार्यालय पहुंचकर बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल से मुलाकात की. वफ्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि हमने विधायक की शिकायत को गंभीरता के साथ सुना है. विधायक को हमने पूरे दस्तावेज एफिडेविट के साथ पेश करने को कहा है. वक्फ बोर्ड ने कहा है कि पहले हम खुद जांच करना चाहते हैं. इस पर आरिफ मसूद ने कहा कि वक्फ बोर्ड हल नहीं निकालता है तो हम FIR करवाएंगे.

आरिफ मसूद ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने के बाद कहा कि सबा सुल्तान और सिकंदर हफीज की जाहिलियत की वजह से रुआब (धर्मशाला) डूब गई, जिसका खामियाजा भोपाल से हज पर जाने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है. उन्होंने धर्मशाला के मामले में सबा सुल्तान और सिकंदर हफीज पर फ्रॉड का आरोप लगाते हुए कहा कि  हाजियों के साथ धोखाधड़ी की है. 

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आरिफ मसूद ने कहा कि 3 साल से हाजी परेशान हो रहे हैं. कांग्रेस विधायक मसूद ने कहा कि इस मामले में जो लोग शामिल थे सबको बिठाकर मीटिंग करवाई गई, मीटिंग में तय हुआ था की रुआब चालू करवाना है, लेकिन फैसला नहीं हुआ बाद में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा था कि हम इसे चालू करवाएंगे.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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