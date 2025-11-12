Advertisement
Delhi Blast: अबू आजमी ने सुरक्षा एजेंसियों पर उठाए सवाल, गिरफ्तारी को लेकर की ये ख़ास अपील

Lal Quila Car Blast News: लाल किले के नजदीक हुए कार ब्लास्ट के मामले पर समाजवादी पार्टी के विधायक आसिम अबू आजमी ने बड़ा बयान देते हुए सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 12, 2025, 03:28 PM IST

Lal Quila Car Blast News: भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद ऐतिहासिक लाल किले के नजदीक बीते सोमवार को एक कार में जोरदार धमाका हुआ. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार में विस्फोटक से धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घाल हैं. इस घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने मीडिया से बातचती की और सुरक्षा एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. 

अबू आसिम आजमी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि बेकसूरों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस धमाके में जितने लोग शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार करके 6 महीने के भीतर फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए. सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने मुंबई सीरियल ब्लास्ट का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मामले में दर्जनों निर्दोष लोगों को जेल में रखा गया और बाद में सभी कैदियों को हाईकोर्ट रिहा की, इसीलिए लाल किला ब्लास्ट के मामले में निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए किसी भी निर्दोष को गिरफ्तार करना बहुत बड़ा नाइंसाफी है. 

सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, कोई कस्बा नहीं और राजधानी में धमाका होना सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों का चूक है. उन्होंने कहा कि भारत का सिस्टम बहुत बड़ा है, इसके बावजूद राजधानी में धमाका होना अफसोस की बात है. उन्होंने इस धमाके में पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. 

सपा विधायक ने मांग की कि इस मामले में अच्छी तरह जांच करके कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषियों को सजा दी जाए. उन्होंने यह भी कहा कि देश की राजधानी जहां प्रधानमंत्री और कई बड़े नेता रहते हैं, वहां धमाका होने से यह साबित होता है कि कहीं न कहीं सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों की चूक है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

lal quila car blastMLA Abu Asim Azmi on Lal Quila Blastminority newsToday News

