Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3038714
Zee SalaamIndian Muslim

बेलडांगी की बाबरी मस्जिद में पढ़ी गई पहली जुमे की नमाज, MLA हुमायूं कबीर भी हुए शामिल

West Bengal Babri Masjid News: पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद आज पहली जुमे की नमाज अदा की गई. नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई, दिलचस्प बात यह है कि इस नमाज में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर भी शामिल हुए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 12, 2025, 05:42 PM IST

Trending Photos

बेलडांगी की बाबरी मस्जिद में पढ़ी गई पहली जुमे की नमाज, MLA हुमायूं कबीर भी हुए शामिल

West Bengal Babri Masjid News: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बीते 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई. इस नींव रखने के बाद वहां पर पहला जुमे की नमाज पढ़ी गई. जुमे की नमाज में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर भी पहुंचे. इस दौरान लोगों में उत्साह देखने को मिला. नमाज पढ़ने पहुंचे लोग हुमायूं कबीर के साथ सेल्फी लेते दिखे.

दरअसल, 6 दिसंबर को बेलडांगा में मुस्लिम समुदाय के लोगों की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई. इस नींव रखने के बाद आज यानी 12 दिसंबर को उस स्थान पर पहली जुमे की नमाज अदा की गई. जुमे की नमाज में इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए. 

तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर भी बेलडांगा में बाबरी मस्जिद वाले स्थान पर आयोजित जुमे की नमाज में हिस्सा लिया. जुमे की नमाज अदा करने के बाद हुमायूं कबीर ने लोगों से बातचीत की. बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर देश भर में एक हीरो की तरह उभरे हैं. वहीं, हिंदूवादी संगठन के लोग लगातार यह धमकी दे रहे हैं कि जिस प्रकार अयोध्या की बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, उसी प्रकार बेलडांगा की बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर देंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि बेलडांगा की बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए देश और विदेशों से करोड़ों रुपये का चंदा आ रहे हैं. हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने के साथ-साथ यह वादा किया था कि बेलडांगा में सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि, अस्पताल, कॉलेज, पार्क और अन्य चीजें भी बनाएंगे. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Friday Namaz Beldanga Babri Masjidminority newsToday News

Trending news

Friday Namaz Beldanga Babri Masjid
बेलडांगी की बाबरी मस्जिद में पढ़ी गई पहली जुमे की नमाज,MLA हुमायूं कबीर भी हुए शामिल
Lower Court Verdict on Bahraich Violence
राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड में कोर्ट के बयान पर सवाल; कौन बोल रहा है सच ?
Supreme Court on Madarsa RTE Petition
मदरसा शिक्षा के पीछे पड़ने वाले से सुप्रीम कोर्ट नाराज़; 1 लाख का लगाया जुर्माना
Sanskrit Language Courses in Pakistan
कट्टर पाकिस्तान का सेक्युलर फैसला, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी गीता और महाभारत
Bangladesh news
यूनुस सरकार से नहीं संभल रहा है बांग्लादेश, ढाका यूनिवर्सिटी में 3 शिक्षकों पर हमला
Thinker Al Biruni
इस्लामिक दौर का एक विद्वान जिसने भारत को पढ़ा, समझा और सराहा:अलबरूनी की अनसुनी कहानी
Austria Hijab Ban
ऑस्ट्रिया में हिजाब पहनने पर नियम सख्त, न मानने वालों पर तगड़ा फाइन
Gulf Countries Ban Film Dhurandhar
इन मुस्लिम देशों में 'धुरंधर' पर लगा बैन, पाकिस्तान विरोधी संदेश फैलाने का आरोप
up madrasa news
'फॉर्म भरने में किसी भी गलती...', UP मदरसा बोर्ड एग्जाम से पहले सख्त निर्देश
Amroha News
UP News: अमरोहा में बांग्लादेशी महिला और पति गिरफ्तार, IB कर रही पूछताछ