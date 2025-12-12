बेलडांगी की बाबरी मस्जिद में पढ़ी गई पहली जुमे की नमाज, MLA हुमायूं कबीर भी हुए शामिल

West Bengal Babri Masjid News: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बीते 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई. इस नींव रखने के बाद वहां पर पहला जुमे की नमाज पढ़ी गई. जुमे की नमाज में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर भी पहुंचे. इस दौरान लोगों में उत्साह देखने को मिला. नमाज पढ़ने पहुंचे लोग हुमायूं कबीर के साथ सेल्फी लेते दिखे.

दरअसल, 6 दिसंबर को बेलडांगा में मुस्लिम समुदाय के लोगों की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई. इस नींव रखने के बाद आज यानी 12 दिसंबर को उस स्थान पर पहली जुमे की नमाज अदा की गई. जुमे की नमाज में इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए.

तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर भी बेलडांगा में बाबरी मस्जिद वाले स्थान पर आयोजित जुमे की नमाज में हिस्सा लिया. जुमे की नमाज अदा करने के बाद हुमायूं कबीर ने लोगों से बातचीत की. बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर देश भर में एक हीरो की तरह उभरे हैं. वहीं, हिंदूवादी संगठन के लोग लगातार यह धमकी दे रहे हैं कि जिस प्रकार अयोध्या की बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, उसी प्रकार बेलडांगा की बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर देंगे.

गौरतलब है कि बेलडांगा की बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए देश और विदेशों से करोड़ों रुपये का चंदा आ रहे हैं. हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने के साथ-साथ यह वादा किया था कि बेलडांगा में सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि, अस्पताल, कॉलेज, पार्क और अन्य चीजें भी बनाएंगे.