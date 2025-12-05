बाबरी मस्जिद वाले हुमायूं कबीर का BJP से रहा है खास रिश्ता; लगे गंभीर आरोप

MLA Humayun Kabir BJP Cnation: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राज्य का राजनीतिक पारा हाई है. इन सब के बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा से विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद राजनीतिक बखेड़ा खरा हो गया है. उन्होंने कहा कि वह हर हाल में मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाएंगे. इसको लेकर उनकी पार्टी TMC ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया.

इन घटनाओं के बाद भारतीय राजनीति पर नजर रखने वाले लोग और कई नेता हुमायूं कबीर पर गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं और उन्हें भाजपा का BJP का टीम बता रहे हैं. इसके साथ ही हुमायूं कबीर के पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड भी सामने आ चुके हैं. हुमायूं कबीर साल 2018 से 2021 तक भाजपा के लिए काम कर चुके हैं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं. हालंकि वह चुनाव हार गए थे. जनसुराज के वरिष्ठ मुस्लिम नेता तारीख हुसैन चमपारनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके हुमायूं कबीर पर कई सवाल खड़े किए हैं.

तारीक चमपारनी ने हुमायूं कबीर पर किया खुलासा

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आजकल टीएमसी विधायक हुमायूँ कबीर अपने कथित बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं. बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर इसके पीछे की क्या मंशा है मुझें नहीं मालूम लेकिन यह हुमायूँ कबीर भाजपा का नेता रहा है. उन्होंने आगे कहा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुका है.

बाबरी मस्जिद का मुद्दा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया?

देश में बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद के नाम पर दशकों तक राजनीति हुई. इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद बाबरी मस्जिद की चर्चाएं कम हो गई थी. लेकिन विधायक हुमायूं कबीर ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद के नाम से मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद बनाने का ऐलान करके विवाद खड़ा कर दिया है. राजनीति के जानकारों का कहना है कि इन मुद्दों से धार्मिक ध्रुविकरण होगा, जिसका फायदा सीधे भाजपा को पहुंचेगा.

TMC के वोटबैंक बंटने पर BJP को होगा फायदा?

क्योंकि बाबरी मस्जिद के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक गोलबंद होगा, जिससे भाजपा के लिए हिंदू वोटबैंक की ध्रुविकरण करना आसान हो जाएगा. साथ ही हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के सैंकड़ों सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया है, जिससे ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर में मुस्लिम वोटबैंक बंट जाएगा और भाजपा को फायदा पहुंच सकता है.