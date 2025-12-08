Advertisement
बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए एक गुमनाम शख्स ने दिए 80 करोड़ रुपये; छप्पड़ फाड़ कर हो रही नोटों की बारिश!

Babri Masjid Fundraising News: मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित नई मस्जिद के शिलान्यास के बाद भारी मात्रा में नकद और डिजिटल चंदा मिलने की खबर सुर्खियों में है. विधायक हुमायूं कबीर ने इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की है. वीडियो में उनके घर पर चंदे की रकम की गिनती की जा रही है. चंदे की रकम की गिनती 30 लोग मिलकर कर रहे हैं. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 08, 2025, 06:18 PM IST

बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए पैसों की बारिश

Murshidabad Babri Masjid News: पश्चिम बंगाल और देश की सियासत में इस समय भरतपुर विधायक हुमायूं कबीर चर्चा का विषय बने हुए हैं. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निष्काषित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के बेल्डंगा में बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित एक नई मस्जिद का शिलान्यास 6 दिसंबर को किया. इस मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे है.

इसी से जुड़ी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर वायरल हो रही है. बताया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में बड़ी मात्रा में नकद धनराशि गिनने का वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं. यह तस्वीरें विधायक हुमायूं कबीर के घर का बताया जा रहा है. हुमायूं कबीर ने खुद फेसबुक पर लाइव आकर यह दिखाया कि बड़ी संख्या में नोटों से भरे ट्रंक घर में लाए जा रहे हैं और उनके आसपास बैठे लोग पैसों की गिनती कर रहे हैं.

हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि यह रकम बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए लोगों जरिये दिए गए चंदे की है. विधायक हुमायूं कबीर ने नई मस्जिद के शिलान्यास का कार्यक्रम में उसी दिन तय किया था, जिस दिन बाबरी मस्जिद को अयोध्या में शहीद कर दी गई थी. बाबरी मस्जिद की शहादत की 33वीं बरसी पर हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में उसी नाम से नई मस्जिद का शिलान्यास किया. 

इस दौरान उन्होंने कहा कि मस्जिद बनाने में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत आएगी. हालांकि, उनका कहना है कि फंड को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि एक गुमनाम शख्स ने अकेले 80 करोड़ रुपये का दान दिया है. कार्यक्रम के बाद इतवार (7 दिसंबर) की शाम से नकद चंदे की गिनती शुरू कर दी गई. बताया गया कि नोट गिनने के लिए एक मशीन भी मंगवाई गई, जबकि 'वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया' पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है. 

हुमायूं कबीर के मुताबितक, अब तक 11 ट्रंकों में नकदी लाई गई है और लगभग 30 लोग गिनती में लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि सिर्फ क्यूआर कोड के जरिये ऑनलाइन 93 लाख रूपये का चंदा इकट्ठा किया गया है. आधी रात के बाद भी पैसों की गिनती जारी रही. अब तक 7 ट्रंक खोले जा चुके हैं, जिनसे 37 लाख रुपये मिले हैं. यानी नकद और डिजिटल चंदे को मिलाकर अभी तक लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपये जमा किए जा चुके हैं.

अखबारे मशरिक में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिलन्यास के महज कुछ घटों में इतनी बड़ी रकम चंदे के रूप में मिलने से उम्मीद जताई जा रही है कि मस्जिद निर्माण में फंड की आड़े नहीं आएगी. 

यह भी पढ़ें: UMEED पोर्टल बंद: सिर्फ 2.16 लाख संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, बाकी का क्या होगा?

Salaam Tv Digital Team

West Bengal newsHumayun KabirBabri Masjidmuslim news

