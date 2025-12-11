Advertisement
बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए कहां से आ रहा करोड़ों का चंदा, हुमायूं कबीर ने किया खुलासा

West Bengal Babri Masjid Controversy: पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है. इस मस्जिद के निर्माण के लिए विदेशों से फंडिंग मिल रही है. हुमायूं कबीर ने बताया कि वह मस्जिद निर्माण के लिए मिले चंदों में पारदर्शिता बरत रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि वह आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उन्हें सत्ता से बाहर करेंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 11, 2025, 12:03 PM IST

West Bengal Babri Masjid Controversy: तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बीते 6 दिसंबर के दिन अपने वादे के मुताबिक बाबरी मस्जद की नींव रखी. इस आयोजन में पश्चिम बंगाल के कई जिलों से मुस्लिम समाज के लोगों ने हिस्सा लिया. वहीं, इस मस्जिद के निर्माण में हिस्सा लेने के लिए मुस्लिम समाज के लोग बढ़-चढ़कर चंदा दे रहे हैं. विधायक हुमायूं कबीर ने बताया कि बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए उनके अकाउंट में अबतक 3 करोड़ से ज्यादा का चंदा आ चुके हैं. वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए हुमायूं कबीर को भारतीय जनता पार्टी फंड कर रही है. 

हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के इस आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि पहले TMC से पूछिए कि भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को कालीघाट में कौन लेकर आया, उनकी माता को वाजपेयी ने प्रणाम किया उस समय कितने की डील हुई थी. साथ ही हुमायूं कबीर ने यह भी ऐलान किया है कि वह आगामी पश्चिम  बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से हटाएंगे. 

बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए विदेशों से आ रही फंडिंग
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाबरी मस्जिद बनाने के लिए हुमायूं कबीर को विदेशों से पैसे आ रहे हैं. हुमायूं कबीर ने कहा कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी को सऊदी अरब जाकर इतनी इज्जत मिलती है, तो सऊदी अरब के लोग अगर भारत के मुसलमान को मस्जिद बनाने के लिए पैसा देते हैं तो क्या आपत्ति है.

बाबरी मस्जिद के लिए करोड़ों रुपये देनों को तैयार हैं मुसलमान- हुमायूं कबीर
हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की निर्माण के लिए मिल रहे चंदा पर कहा कि मुसलिम समाज के लोग उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पैसा दिया है. उन्होंने कहा कि चंदे के पैसो में वह पारदर्शिता बरते हुए हैं पूरे पैसों की गिनती CCTV की निगरानी में की जा रही है. उन्होंने बताया कि उनके अकाउंट में बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए 3 करोड़ से ज्यादा का चंदा आया चुका है. उन्होंने यह भी बताया कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए एक आदमी ने उन्हें 80 करोड़ रुपये देने का वादा किया है. कोई एक करोड़ तो कोई पांच करोड़ की मदद देने को तैयार है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

MLA Humayun Kabir Babri Masjid Foundation Babri Masjid Funding minority news

