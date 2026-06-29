'मुसलमानों को सड़क पर उतार दूंगा', सुवेंदु सरकार पर भड़के हुमायूं कबीर; जानें किसे देख लेने की दी धमकी

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West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद सीएम सुवेंदु अधिकारी एक्शन मोड में हैं. यूपी मॉडल के तहत बुलडोजर एक्शन जारी है. इस बीच मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर ने सीएम सुवेंदु को धमकी दी है और सड़क पर लाखों मुसलमानों को उतारने की चेतावनी दी है. AJUP के प्रेसिडेंट और विधायक हुमायूं कबीर ने कहा, "जिस दिन मैं मुसलमानों के साथ सड़कों पर उतरूंगा, उस दिन मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटूंगा कि तुम्हारा झंडा उठाने वाला एक भी आदमी नहीं बचेगा. मैं एक लाख लोगों को सड़कों पर उतारूंगा; मैं तुम्हें पीटूंगा और जेल चला जाऊंगा. तुम मुझे कब तक जेल में रखोगे? मुझे कितना खिलाओगे?"
दरअसल, हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद पहली बार मुर्शिदाबाद में एक रैली को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और मंच से ऐलान किया कि कोई भी उनकी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर हाथ उठाने की हिम्मत न करे. इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर ने SP को भी देख लेने की भी धमकी दी. रैली के दौरान हुमायूं कबीर ने कहा, "मैं साफ-साफ कह देता हूं, जिस दिन हद पार हो जाएगी और मेरा आपा खो जाएगा, तो मैं न तो SP या CM की परवाह करूंगा और न ही किसी के ओहदे का लिहाज करूंगा. मैं खुद मुसलमानों की अगुवाई करूंगा और सड़कों पर उतरूंगा."
चुनाव से पहले दे चुके हैं विवादित बयान
गौरतलब है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद NRC और UCC की तैयारियां ज़ोरों पर हैं. ऐसे में मुसलमानों के बीच डर का माहौल है. हुमायूं कबीर इस माहौल का फायदा उठाना चाहते हैं. यही वजह है कि विधायक कबीर भड़काऊ भाषण देकर मुस्लिम वोट हासिल करना चाहते हैं. इससे पहले भी हुमायूं कबीर भड़काऊ बयान दे चुके हैं. बंगाल चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर विधायक हुमायूं कबीर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें 1,000 करोड़ दिए थे और वोट बैंक में सेंध लगाने की योजना की बात भी मानी. वीडियो वायरल होने के बाद भारी हंगामा मच गया. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया था.