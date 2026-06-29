'मुसलमानों को सड़क पर उतार दूंगा', सुवेंदु सरकार पर भड़के हुमायूं कबीर; जानें किसे देख लेने की दी धमकी

चुनाव से पहले दे चुके हैं विवादित बयान

गौरतलब है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद NRC और UCC की तैयारियां ज़ोरों पर हैं. ऐसे में मुसलमानों के बीच डर का माहौल है. हुमायूं कबीर इस माहौल का फायदा उठाना चाहते हैं. यही वजह है कि विधायक कबीर भड़काऊ भाषण देकर मुस्लिम वोट हासिल करना चाहते हैं. इससे पहले भी हुमायूं कबीर भड़काऊ बयान दे चुके हैं. बंगाल चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर विधायक हुमायूं कबीर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें 1,000 करोड़ दिए थे और वोट बैंक में सेंध लगाने की योजना की बात भी मानी. वीडियो वायरल होने के बाद भारी हंगामा मच गया. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया था.