राज्यसभा चुनाव में AIMIM ने RJD को समर्थन का दिया ऑफर, मगर रख दी ये बड़ी शर्त

Bihar News: बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं. इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को जीत के लिए मदद की जरूरत है. ऐसे में AIMIM के पांच विधायकों की भूमिका अहम हो गई है. इसी कड़ी में AIMIM के विधायक सरवर आलम ने कहा कि AIMIM के पांचों विधायक राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि RJD को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके देश-दुनिया को बताना होगा कि राज्यसभा जाने के लिए AIMIM का समर्थन राजद को मिला है.

बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है. राजद को बहुमत के लिए अतिरिक्त समर्थन की जरूरत है. इस बीच AIMIM विधायक सरवर आलम ने राजद पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि RJD बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM को नेस्तनाबूद करने और बर्बाद करने के लिए उसके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन नतीजा देखिए, राजद दूसरे को कब्र में सुलाने चले थे, खुद की कब्र खुद गई.

सरवर आलम ने आगे साफ शब्दों में शर्त रखी और कहा कि हम लोग राजद को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि हमारे साथ राजद को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश-दुनिया को बताना होगा कि राज्यसभा जाने के लिए AIMIM का सपोर्ट राजद ने लिया. अगर राजद के लोग यह शर्त मानने को तैयार नहीं होंगे और अकड़ में रहेंगे, तो यहां भी फेंका जाएगा.

गौरतलब है कि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अख्तरुल ईमान AIMIM के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ RJD मुख्यालय पहुंचे थे और ढोल बजाकर RJD से गठबंधन की मांग कर रहे थे. उनका कहना था कि AIMIM भी BJP को हराना चाहती है, इसलिए वह चाहते हैं कि वोटों का बटवारा न हो और गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए. लेकिन RJD ने गठबंधन नहीं किया, जिसके बाद AIMIM ने लगभग 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 5 सीटों पर जीत दर्ज की.