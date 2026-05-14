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"अल्पसंख्यकों की सरकार" बताकर बुरा फंसे सीएम विजय, कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री न होने पर घिरे!

Muslim Ministers in Tamil Nadu Govt: पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से चार में नतीजे उम्मीदों के मुताबिक देखने को मिले, लेकिन तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब एक्टर से नेता बने सी. जोसेफ विजय की अगुवाई वाली टीवीके ने शानदार जीत हासिल की. हालांकि, टीवीके सरकार की कैबिनेट में मुस्लिम विधायकों को मंत्री न बनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 14, 2026, 07:56 AM IST

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय (फाइल फोटो)
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय (फाइल फोटो)

Tamil Nadu News in Hindi: विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु की सियासत में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला. एक्टर से नेता बने सी. जोसेफ विजय की अगुवाई वाली तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने शानदार जीत हासिल कर सत्ता पर कब्जा जमाया. नई सरकार बनने के बाद समर्थकों में उत्साह का माहौल है, लेकिन मंत्रिमंडल गठन के साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है. सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री को जगह नहीं मिलने पर अब सियासी बहस तेज हो गई है.

वहीं, एक भी मुस्लिम विधायक को कैबिनेट में जगह न देने पर मनिथनेया मक्कल काची (MMK) के विधायक और सीनियर नेता एम. एच. जवाहिरुल्लाह ने TVK सरकार  पर बरस पड़े. उन्होंने कहा कि गठबंधन में कई मुस्लिम विधायक होने के बावजूद किसी को मंत्री न बनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. सरकार ने विधानसभा में 144 विधायकों के समर्थन से विश्वास मत हासिल किया, लेकिन मंत्रिमंडल में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी शून्य रही.

टीवीके के टिकट पर चुने गए मुस्लिम विधायकों में आई. ताहिर, मोहम्मद फरवास जे. और माधर बदरुद्दीन शामिल हैं. इसके अलावा टीवीके की सहयोगी कांग्रेस पार्टी के पास भी एक मुस्लिम विधायक जमाल मोहम्मद यूनूस वाई. एन. हैं. वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने बिना किसी मंत्री पद की मांग के सरकार को समर्थन दिया है. पार्टी के दो मुस्लिम विधायक सैयद फारूक बाशा एसएसबी और ए. एम. शाहजहां जीतकर इस बार विधानसभा पहुंचे हैं.

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जवाहिरुल्लाह ने कहा कि तमिलनाडु में मुसलमान सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है और उन्हें मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य की सियासत में हमेशा एक रिवायत रही है. उन्होंने याद दिलाया कि पहले के. कामराज, एम. करुणानिधि, एम. जी. रामचंद्रन और एम. के. स्टालिन की सरकारों में मुस्लिम मंत्रियों को जगह दी जाती रही है.

MMK विधायक ने कहा कि पिछली स्टालिन सरकार में भी एस. एम. नासर और के. एस. मस्थान जैसे मुस्लिम मंत्री शामिल थे. जवाहिरुल्लाह के मुताबिक तमिलनाडु की सियासत में मुस्लिम प्रतिनिधित्व कोई नई बात नहीं, बल्कि पुरानी रिवायत का हिस्सा है. उन्होंने एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि जब कामराज की सरकार बनी थी तब शुरुआत में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं था. उस समय सी. एन. अन्नादुरै ने सवाल उठाया था कि कडायनल्लूर के विधायक एस. एम. अब्दुल मजीद को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? इसके बाद कामराज ने अब्दुल मजीद को मंत्रिमंडल में शामिल किया.

विधायक जवाहिरुल्लाह ने कहा कि उसके बाद से लगभग हर सरकार में मुस्लिम मंत्रियों को जगह मिलती रही, सिर्फ जे. जयललिता के कार्यकाल में कुछ समय ऐसा रहा जब कोई मुस्लिम मंत्री नहीं था. उन्होंने तमिलनाडु की सियासत में मुस्लिम नेताओं की लंबी रिवायत का जिक्र करते हुए एस. जे. सादिक पाशा, टी. पी. एम. मोहीउद्दीन खान, के. एस. मस्थान, एस. एम. नासर, ए. मोहम्मद जॉन, अनवर राजा, निलोफर कफील और आरिफ जैसे नेताओं के नाम गिनाए.

मकतूब की रिपोर्ट के मुताबिक, जवाहिरुल्लाह ने मुख्यमंत्री विजय के उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने विधानसभा में अपनी सरकार को "अल्पसंख्यकों की सरकार" बताया था. उन्होंने कहा कि जब गठबंधन में तीन मुस्लिम विधायक मौजूद हैं तो फिर मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं है? उन्होंने यह भी कहा कि टीवीके के मुस्लिम विधायकों ने बड़े और प्रभावशाली नेताओं को हराकर जीत हासिल की थी. 

MMK विधायक के मुताबिक, आई. ताहिरा ने सीनियर डीएमके नेता और पूर्व मंत्री आर. गांधी को हराया. वहीं माधर बदरुद्दीन ने मदुरै सेंट्रल सीट पर पूर्व वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन को हराकर बड़ा उलटफेर किया. नागपट्टिनम से विधायक जवाहिरुल्लाह ने कहा कि इतनी बड़ी चुनावी कामयाबी के बाद भी मुस्लिम मंत्रियों को जगह न देना सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण के दावों के खिलाफ है. उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द किसी मुस्लिम विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए.

इस साल 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर सत्ता में आई टीवीके ने बाहरी समर्थन के साथ गठबंधन सरकार बनाई और बुधवार को फ्लोर पर विश्वास मत भी हासिल किया. विजय की पहली कैबिनेट में अनुभवी नेताओं, प्रोफेशनल्स, यूथ और पहली बार विधायक बने चेहरों को शामिल किया गया है.

मंत्रिमंडल में पूर्व अन्नाद्रमुक नेता के. ए. सेंगोट्टैयन, पूर्व इनकम टैक्स ऑफिसर और डॉक्टर के. जी. अरुणराज, स्पोर्ट्स एडमिंस्ट्रेटर आधव अर्जुना, अधिवक्ता पी. वेंकटरमणन और डेंटिस्ट टी. के. प्रभु जैसे नाम शामिल हैं. इसके अलावा नौजवानों में और पहली बार विधायक बने चेहरों में एस. कीर्तना को भी जगह मिली है. पार्टी संगठक एन. आनंद और प्रवक्ता सी. टी. आर. निर्मलकुमार भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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