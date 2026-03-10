वायरल वीडियो के बाद बवाल, लखनऊ में जूस की दुकान फूंकी, दुकानदार बोला-मुझे जिंदा जलाने आए थे

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में बीते शनिवार (7 मार्च) को एक मुस्लिम शख्स की गन्ने के जूस की दुकान में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी. यह आग सिर्फ एक वायरल वीडियो को आधार बनाकर लगाई गई. उस वायरल वीडियो में दिख रहा था कि एक नाबालिग युवक गन्ने के जूस में इस्तेमाल होने वाली बर्फ को चाट रहा है. अब पीड़ित दुकानदार महफूज ने खुलासा किया है कि वह बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है. महफूज ने यह भी बताया कि जिन लोगों ने उनकी दुकान को आग लगाई, दरअसल वे लोग उन्हें जिंदा जलाने आए थे, लेकिन वह पुलिस के कहने पर वहां से भाग गया था.

महफूज आपबीती सुनाते हुए रो पड़ा और कहा 'जिन लोगों ने मेरी दुकान जलाई, वे मुझे जिंदा जलाने आए थे, गनीमत रही कि मैं उस समय वहां पर नहीं था, मैं नहीं मिला तो उन लोगों ने दुकान फूंक दी.' महफूज ने बताया कि "पुलिसवालों ने कहा था घर भाग जाओ." महफूज ने कहा कि आगजनी से पहले ही वह दुकान का ज्यादातर सामान बगल की दुकान पर रख दिया था.

महफूज ने ककहा कि जिस बच्चे ने गन्ने के रस की मशीन पर रखी बर्फ चाटी, वह मानसिक रूप से कमजोर है. उसका वीडियो जब हर जगह चलने लगा तो पुलिस यहां आई थी. मुझसे पुलिसवालों ने कहा था कि गांव भाग जाओ, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी. बता दें कि दुकानदार महफूज अहमद हैं जो मूल रूप से बहराइच के हैं. वह यहां परिवार के साथ रहकर जानकीपुरम में मुलायम तिराहे पर गन्ने के रस की दुकान चलाते हैं. कथित तौर पर इनकी दुकान में रस में मिलाने वाली बर्फ को बच्चे द्वारा चाटने के आरोप लगाकर वीडियो वायरल किया गया था. उसके बाद दुकान में आग लग गई.