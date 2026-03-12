Advertisement
रमजान-ईद की खुशियों पर डाका, 45 दिन हुआ गांवों में सिलेंडर बुकिंग का इंतजार!

LPG Gas Booking Period Increased in Rural Areas: रमजान के आखिरी दिनों और ईद की तैयारियों के बीच देश के कई इलाकों में एलपीजी गैस किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी. वहीं, अब ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर बुकिंग अवधि 25 से बढ़ाकर 45 दिन करने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है.  

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:12 PM IST

प्रतीकात्म एआई तस्वीर
प्रतीकात्म एआई तस्वीर

LPG Gas Cylinder Booking Period: रमजान का पवित्र महीना खत्म होने को है और ईद की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं. ऐसे वक्त में जब घरों में इफ्तार और ईद के मौके पर पकवान बनने का सिलसिला बढ़ जाता है, देश के कई इलाकों से एलपीजी गैस सिलेंडर किल्लत की खबरें आ रही हैं. खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियम बदलने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई है.

दरअसल, सरकार ने ग्रामीण इलाकों में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग का समय बढ़ाकर 45 दिन कर दिया है. यानी अब गांवों में रहने वाले लोग पहले की तुलना में ज्यादा इंतजार के बाद ही नया सिलेंडर बुक कर पाएंगे. वहीं शहरों में फिलहाल बुकिंग का समय 25 दिन ही रखा गया है. इस फैसले के बाद कई परिवारों को रमजान और आने वाली ईद के दौरान रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर चिंता सताने लगी है.

अफवाहों की वजह से बढ़ी बुकिंग
अमेरिका और इजरायल ने हालिया दिनों ईरान पर हमला कर दिया. इसकी वजह से पेट्रोल-डीजल और गैस उत्पादक देशों ने अपने प्लांट बंद करने का ऐलान किया है. इसकी वजह से हाल के दिनों में गैस की कमी की खबरें और अफवाहें फैलने के बाद लोग जल्दी-जल्दी सिलेंडर बुक कराने लगे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: रमजान में पहले महंगा हुआ गैस सिलेंडर, अब बुकिंग पर भी ब्रेक; ईद से पहले बढ़ी बुकिंग टाइम

पहले जहां कई लोग करीब 25 से 35 दिनों के बाद सिलेंडर बुक कराते थे, वहीं अब कुछ उपभोक्ता सिर्फ 15 दिनों के अंतराल में ही बुकिंग कराने लगे थे. इस हालात से निपटने के लिए सरकार को बुकिंग के नियमों में बदलाव करना पड़ा है. हालांकि, विपक्ष सरकार के इस दावे पर सवाल खड़े कर रहा है. 

सरकार ने किया कमी से इनकार
हालांकि, केंद्र सरकार ने देश में एलपीजी की कमी की खबरों को खारिज किया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है कि घरेलू गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त भंडार मौजूद है. मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे घबराकर अतिरिक्त सिलेंडर बुक न करें.

सरकार का यह भी कहना है कि रिफाइनरी कंपनियों ने एलपीजी उत्पादन में करीब 25 फीसदी तक बढ़ोतरी की है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी तरह की दिक्कत न हो. कई विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर गैस का पर्याप्त भंडार और आपूर्ति है, तो फिर बाजार में किल्लत क्यों हो रही है. गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है. 

मिडिल ईस्ट तनाव का दिखने लगा असर!
विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और समुद्री रास्तों पर पैदा हुई अनिश्चितता का असर ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है. भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का करीब 60 फीसदी हिस्सा विदेशों से आयात करता है और इसमें से ज्यादातर आपूर्ति खाड़ी क्षेत्र के समुद्री मार्गों से होती है. ऐसे में किसी भी तरह की बाधा की आशंका की वजह से लोग पहले से ज्यादा सतर्क होकर सिलेंडर बुक कर रहे हैं.

सरकार ने कहा है कि अगर आपूर्ति पर दबाव बढ़ता है तो सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं को तरजीह दी जाएगी. इसी वजह से औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों को मिलने वाली एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई में कुछ कटौती की गई है, ताकि देश के करोड़ों घरों में रसोई गैस की नियमित आपूर्ति बनी रहे.

रमजान और ईद में बढ़ी परेशानी
रमजान के दिनों में रोजा खोलने के लिए घरों में रोजाना विशेष पकवान बनाए जाते हैं और ईद के मौके पर भी खाने-पीने की तैयारियां काफी बढ़ जाती हैं. ऐसे समय में सिलेंडर की बुकिंग में देरी की खबरों ने कई परिवारों को परेशान कर दिया है. ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग खास तौर पर इस बात को लेकर परेशान हैं कि अगर समय पर गैस नहीं मिली तो इफ्तार और ईद की तैयारियां प्रभावित हो सकती हैं.

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पहले से ही गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लाइन देखी जा सकीत है. उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में हालिया दिनों कई जगहों पर गैस सिलेंडर एजेंसियों पर अफरा तफरी की स्थिति देखी गई. जिले के बर्डपुर में सिद्धार्थ गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर मिलने के इंतजार में खड़े एक बुजुर्ग शख्स ने बताया कि "रमजान में सिलेंडर न मिलने से वह परेशान है, ईद भी आने वाली है और अगर ऐसे में सिलेंडर नहीं मिला तो खुशियों पर पानी फिर जाएगा."

यह भी पढ़ें: Haryana News: मस्जिद में पेट्रोल डालकर लगाई आग, ऐतिकाफ में बैठे लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Ramadan 2026Gas Cylinder Booking Periodmuslim news

