/BRICS से भारत का बड़ा दांव! तारिक रहमान को न्योता, क्या फिर पटरी पर लौटेंगे भारत-बांग्लादेश रिश्ते?

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India Bangladesh Relations: भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पिछले कुछ समय से आई तल्खी के बाद अब दोनों मुल्कों के बीच फिर से भरोसे और बातचीत की राह खुलती दिखाई दे रही है. नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS) के लिए भारत ने बांग्लादेश के वजीर-ए-आजम तारिक रहमान को खास मेहमान के तौर पर दावत देकर एक अहम सियासी और सफारती पैगाम दिया है. इसे दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच रिश्तों में आई खटास को सामान्य बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.
भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. बांग्लादेश न तो इस तंजीम का सदस्य है और न ही ऑब्जर्वर कंट्री, लेकिन इसके बावजूद भारत ने उसे खास मेहमान के तौर पर शामिल होने का न्योता भेजा है. बांग्लादेश की नायब वजीरे-खारजा शमा ओबैद इस्लाम ने गुरुवार को ढाका में इसकी तस्दीक की. उन्होंने बताया कि भारत की तरफ से भेजा गया दावतनामा वजारत-ए-खारिजा को मिल चुका है और अब आखिरी फैसले के लिए उसे वजीरे आजम दफ्तर भेज दिया गया है.
भारत-बांग्लादेश में जल्द हो सकती है दो तरफा बातचीत
अगर तारिक रहमान इस दावत को कुबूल कर लेते हैं तो फरवरी 2026 में उनकी पार्टी बीएनपी की हुकूमत बनने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा होगा. इसी के साथ हिंदुस्तान के वजीरे आजम नरेंद्र मोदी और तारिक रहमान के बीच पहली दो-तरफा मुलाकात की भी राह खुल सकती है. दोनों नेताओं की यह मुलाकात आने वाले दिनों में दोनों मुल्कों के रिश्तों के लिए अहम मानी जा रही है.
इससे पहले फरवरी में जब लोकसभा सदर ओम बिरला, तारिक रहमान के हलफबर्दारी तकरीब में शामिल होने बांग्लादेश गए थे, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें भारत आने का न्योता दिया गया था. हालांकि हुकूमत संभालने के बाद तारिक रहमान ने अपने पहले विदेशी दौरों के लिए भारत की जगह मलेशिया और चीन का इंतिखाब किया था.
शेख हसीना के तहवील की मांग से बढ़ी तल्खी
भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आई तल्खी की सबसे बड़ी वजह मोहम्मद यूनुस की कियादत वाली अंतरिम हुकूमत का दौर माना जाता है. लगभग 15 महीने तक चली इस अंतरिम हुकूमत के दौरान दोनों देशों के ताल्लुकात अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे. अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद साबिक वजीरे आजम शेख हसीना भारत में रह रही हैं. बांग्लादेश की तरफ से लगातार उनके तहवील की मांग की जाती रही है, जिससे दोनों मुल्कों के बीच इख्तिलाफ और गहरे हो गए.
तारिक रहमान की चीन यात्रा को भी उनकी 'बांग्लादेश फ़र्स्ट' पॉलिसी का हिस्सा माना गया. इसे शेख हसीना की उस "फॉरेन पॉलिसी" से अलग समझा गया, जिसमें भारत को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी. इसी वजह से दोनों देशों के रिश्तों की दिशा को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी होती रहीं.
तारिक रहमान हुकूमत से इन मुद्दों पर बातचीत मुमकिन
शेख हसीना की हुकूमत गिरने के बाद से दोनों देशों के बीच ऊंचे स्तर की मुलाकातें और राब्ता लगभग ठप पड़ा हुआ है. ऐसे में अगर तारिक रहमान भारत आते हैं तो यह सिर्फ एक दौरा नहीं होगा, बल्कि दोनों मुल्कों के बीच नई शुरुआत का इशारा भी माना जाएगा. इस मुलाकात से कई अहम मसलों पर आगे बढ़ने की उम्मीद की जा रही है.
इन मसलों में सबसे अहम 1996 की "गंगा वाटर ट्रीटी" है. इस समझौते की मियाद 31 दिसंबर 2026 को पूरी हो रही है. उससे पहले दोनों देशों को इसके नए मसौदे पर बातचीत कर उसे आखिरी शक्ल देनी होगी. इसलिए आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर दोनों सरकारों की बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है.
भारत बांग्लादेश ने डिप्लेमैटिक लेवल पर बड़े बदलाव को तैयार
इसी के साथ दोनों मुल्क डिप्लोमैटिक लेवल पर भी बड़े बदलाव कर रहे हैं. भारत ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश त्रिवेदी को ढाका में अपना नया "हाई कमिश्नर" नियुक्त किया है. इसे एक सियासी नियुक्ति माना जा रहा है और इससे यह पैग़ाम भी जाता है कि भारत बांग्लादेश के साथ रिश्तों को नई मजबूती देना चाहता है.
हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश भी नई दिल्ली में अपने डिप्लोमैटिक रिप्रेजेंटेशन में बदलाव की तैयारी कर रहा है. मौजूदा "हाई कमिश्नर" रियाज हमीदुल्लाह की जगह असदुल्लाह आलम सियाम को भारत में नया "हाई कमिश्नर" बनाए जाने की तैयारी चल रही है. दोनों तरफ हो रहे ये बदलाव इस बात का इशारा हैं कि तल्ख दौर के बाद अब रिश्तों को नई बुनियाद पर आगे बढ़ाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं.