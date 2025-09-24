मोदी सरकार ने नहीं दाखिल किया जवाब; उत्तराखंड हाईकोर्ट में UCC पर सुनवाई तय, जानें?

Uniform Civil Code in Uttarakhand: धामी सरकार ने बीते साल उत्तराखंड में विवादास्पद समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) कानून लागू किया था. ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना. हालांकि, इसको लेकर कई तरह का विरोध देखने को मिल रहा है. इसके कई बिंदुओं को विवादास्पद और मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट अगले महीने 15 अक्टूब से सुनवाई शुरू करेगा.

इससे पहले मंगलवार (23 सितंबर) को इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने पेश हुए. हालांकि, उन्होंने इस मामले में कोर्ट से और समय मांगा है. जिसके बाद केंद्र का आग्रह मानते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 अक्टूबर दोपहर 2.30 बजे तय कर दी.

इससे पहले 18 अगस्त को जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई हुई थी. इस मामले में जमीयत और दूसरे लोगों की याचिका पर जिरह के लिए सीनियर एडवोकेट राजू राम चंद्रन पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को बताया था कि उत्तराखंड सरकार ने जवाब दे दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक जवाब नहीं दिया. इसकी वजह से चीफ जस्टिस जस्टिस जी. नरेन्द्र और जस्टिस आलोक मेहरा ने सुनवाई 23 सितंबर तक स्थगित कर दी थी.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सीनियर एडवोकेट कपिल सबल ने कोर्ट में दो अहम बातें रखीं. इसके तहत लिस्ट थ्री एंट्री 5 के तहत किसी राज्य सरकार को एक समान सिविल कोड बनाने और लागू करने की इजाजत नहीं है. आर्टिकल 44 भी किसी राज्य सरकार को ऐसा कानून बनाने की इजाजत नहीं देता. सिब्बल ने यह भी कहा कि इस कानून से नागरिकों के मूलभूत अधिकारों जैसे कि अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 का हनन होता है.

उत्तराखंड विधानसभा में इस कोड की मंजूरी के लगभग एक साल बाद 27 जनवरी 2025 को इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लागू किया गया. इस तरह उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, जहां एक समान सिविल कोड लागू हुआ. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है.जमीयत का कहना है कि इस कोड में कई मामलों में शरीयत में सीधे दखलअंदाजी की गई है. इसमें कुछ इस्लामी आदेश जैसे इद्दत को भी रद्द कर दिया गया है. मुसलमानों के दूसरे शरीयत के नियम और पारिवारिक मामलों में भी दखल दिया गया है.

