Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2974956
Zee SalaamIndian Muslim

केंद्र पर HC का आदेश बेअसर! सोनाली बीबी और 16 भारतीय अब भी बांग्लादेश में फंसे

Indian Muslim Expelled in Bangladesh: हालिया कुछ महीनों में भारतीय मुस्लिम परिवारों को विदेशी और बांग्लादेशी बताकर सरहद पार पुशबैक कर दिया गया. उन्हीं में से एक सोनाली खातून और उनके परिवार को भी दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश भेज दिया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पीड़ित परिवारों के वतन वापसी पर संशय बरकरार है. अदालत के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Oct 25, 2025, 04:12 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

West Bengal News Today: भारत में इन दिनों मुस्लिम समुदाय कई तरह की मुसीबतों से परेशान है. खासकर दक्षिणपंथी शासित राज्यों में जहां पुलिस प्रशासन एक खास समुदाय को टार्गेट पर रखकर कार्रवाई कर रही है. इसी तरह की इंसानियत को शर्मशार करने वाली घटना तब सामने आई है, जब दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल की रहने वाली सोनाली खातून और उनके परिवार को महज संदेह की बुनियाद पर बांग्लादेश में पुशबैक कर दिया. 

फिलहाल पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की रहने वाली सोनाली खातून (जिन्हें सोनाली बीबी या सोनाली शेख के नाम से जाना जाता है) और उनका परिवार अब भी अपने वतन भारत लौटने की राह देख रहा है. दिल्ली पुलिस ने बीते माह जून 2025 में उन्हें रातों-रात पुलिस ने 'बांग्लादेशी नागरिक' बताकर सरहद पार भेज दिया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने सोनाली और उनके परिवार को वतन वापस लाने का आदेश दे दिया. हालांकि, अब कोर्ट की समयसीमा खत्म हो जाने के बाद भी वह अभी भी विदेशी जमीन पर फंसी हुई हैं.

इस मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सांसद समीर हुसैन ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सोनाली खातून और अन्य 16 लोगों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कोशिश नहीं की. कोर्ट ने चार हफ्ते का वक्त दिया था, लेकिन यह समयसीमा अब खत्म हो चुकी है और केंद्र अब भी खामोश है.

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिम बंगाल सरकार में राज्य मंत्री शशि पांजा ने भी केंद्र की इस चुप्पी की कड़ी निंदा की है. आरोप है कि सोनाली समेत अन्य भारतीय नागरिकों को पुलिस ने जबरन 'पुशबैक' कर बांग्लादेश भेज दिया था. भारतीय नागरिक होने के बावजूद वे आज शरणार्थी जैसी स्थिति में हैं. यह मामला उजागर होने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के रिहायशीयों को वापस लेने के लिए मुहिम शुरू कर दी और अदालत का दरवाजा खटखटाया.

इस नाइंसाफी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस को हाईकोर्ट में कामयाबी मिली. कोलकाता हाईकोर्ट ने सोनाली और अन्य 16 लोगों को भारत का वैद्य शहरी बताते हुए केंद्र सरकार को उन्हें वापस लाने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया. अदालत ने इसके लिए शुक्रवार (24 अक्टूबर) तक डेडलाइन दी थी, लेकिन अब वह समय भी बीत गया है और केंद्र सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

अखबारे मशरिक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इस बीच सोनाली और बाकी लोग अब भी ढाका में भारतीय दूतावास और बांग्लादेश हाई कमीशन से उम्मीद लगाए बैठे हैं. बताया जा रहा है कि लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आ पाया है. पीड़ित परिवारों को वतन वापस लाने के लिए समीर हुसैन ने दोबारा कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी हैं. 

समीर हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर वे सोनाली और बाकी लोगों को भारत वापस लाने के हर संभव कोशिश करेंगे. इस मुहिम में राज्य की मंत्री शशि पांजा भी उनके साथ खड़ी हैं. शशि पांजा ने कहा, "पहले बंगाल-विरोधी ताकतों ने बंगालियों को बांग्लादेशी कहकर पहचान मिटाने का काम किया और अब वही ताकतें अदालत के आदेश की अवहेलना कर रही हैं ताकि इन लोगों को देश में वापस नहीं लाया जा सके."

यह भी पढ़ें: नाबालिग छात्रा का वर्टिनिटी सर्टिफिकेट मांगने पर भड़की साध्वी प्राची, मौलाना को बताया बददिमाग

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

West Bengal newsCalcutta high court Newsmuslim news

Trending news

West Bengal news
केंद्र पर HC का आदेश बेअसर! सोनाली बीबी और 16 भारतीय अब भी बांग्लादेश में फंसे
Pakistan News
पाकिस्तान फिर दहला! मस्जिद में भीषण बम धमाका, बाल-बाल बचे मौलाना
sadhvi prachi
छात्रा का वर्टिनिटी सर्टिफिकेट मांगने पर भड़की साध्वी प्राची,मौलाना को बताया बददिमाग
Keir Starmer on Muslim Safety
'मुसलमानों पर हमला बर्दाश्त नहीं...', ब्रिटेन में मस्जिद पर हमले के बाद भड़के PM
Burhanpur news
सरकारी स्कूल के मुस्लिम योगा टीचर पर लगा हिन्दू बच्चों को नमाज सिखाने का इल्ज़ाम
baghpat news
महिला SDM के पिता अख्तर के घर रोज़ आती थी नई- नई लड़कियां; वायरल Video से हंगामा!
Tablighi Ijtema in Bhopal
Bhopal: तब्लीगी इज्तिमा में शामिल होंगे लाखों लोग, तैयारियों पर प्रशासन की है निगाह
Omar Abdullah on Sat Sharma Victory
28 विधायक हैं, लेकिन BJP उमीदवार को पड़ गए 32 वोट! उमर ने पूछा, ये कैसे हो हुआ ?
New York Zohran Mamdani
न्यूयॉर्क: मेयर कैंडिडेट जोहरान ममदानी का छलका दर्द,मुस्लिमों से किया बड़ा वादा
Chirag Paswan on Muslim Voter
पिता की कुर्बानी के बाद भी मुसलमानों ने नहीं दिया साथ, चिराग का बड़ा बयान