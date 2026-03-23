Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3151041
Zee SalaamIndian Muslimबांग्लादेशी घुसपैठ पर BJP का शोर ज्यादा, लेकिन कार्रवाई नरम; डेटा ने खोली केंद्र सरकार की पोल

बांग्लादेशी घुसपैठ पर BJP का शोर ज्यादा, लेकिन कार्रवाई नरम; डेटा ने खोली केंद्र सरकार की पोल

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक बार फिर घुसपैठ के मुद्दे को लेकर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 23, 2026, 05:08 PM IST

Trending Photos

(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)
(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक बार फिर घुसपैठ के मुद्दे को लेकर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है. सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को सबसे बड़ा घुसपैठिया बताया और कहा कि राज्य को निशाना बनाने वालों को नरक में जाना पड़ेगा. इससे पहले पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया था कि बंगाल में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की वजह से राज्य की डेमोग्राफी बदल गई है. 

हालिया दिनों भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों में कई बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हुए बांग्लादेश में पुशबैक कर दिया गया था. हालांकि, कई लोगों को कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद स्वदेश वापस लाया गया. विपक्ष ने बीजेपी सरकारों पर घुसपैठ के नाम पर सियासी माइलेज हासिल करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वह महज एक समुदाय विशेष को निशाना बनाते हैं, और उन्हें घुसपैठिया घोषित कर देते हैं. वह भी सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए, जिससे वह सारे मुद्दों को भुलाकर सत्ता में बने रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार में भी घुसपैठियों को पुशबैक किया जाता था, लेकिन उसका ढिंढोरा नहीं पीटा जाता था. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नेटीजंस का यह दावा सच है?  केंद्र सरकार ने राज्यासभा में घुसपैठ और उन्हें सरहद पार पुशबैक करने का आंकड़ा पेश किया है, जिसे मामला गरमा गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ओवैसी का बंगाल फतह का प्लान तैयार, AIMIM-AJUP ने बिगाड़ा इन दलों का समीकरण

मनमोहन सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया पुशबैक करने के आंकड़े? 
सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2005 से 2013 तक कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा घुसपैठियों को सरहद के बाहर पुशबैक किया गया, जबकि साल 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद घुसपैठियों को पुशबैक करने के आंकड़ों में गिरावट आई है. दक्षिणपंथियों ने इस गिरवाट की वजह मोदी सरकार के बेहतर सुशासन को क्रेडिट दिया है, जबकि विपक्षी दलों ने बीजेपी के घुसपैठ के आरोपों को महज चुनावी शिगूफा करार दिया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2005 कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में 14 हजार 916 बांग्लादेशी घुसपैठियों को सरहद के पार भेज दिया गया था. इसी तरह 2006 में मनमोहन सिंह सरकर ने 13 हजार 692, साल 2007 में 12 हजार 135, साल 2008 में 12 हजार 625 और साल 2009 में 10 हजार 602 बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके देश में पुशबैक कर दिया गया था. 

मनमोहन सरकार में अगले चार सालों तक घुसपैठ की संख्या में आई, तो उन्हें पुशबैक के आंकड़ों में भी कमी दर्ज की गई. साल 2010 में UPA की अगुवाई वाली मनमोहन सरकार ने अवैध तरीके से घुसपैठ करने वाले 6 हजार 290 लोगों को बांग्लादेश वापस भेज दिया. इसके अगले साल यानी साल 2011 में 6 हजार 761, साल 2012 में 6 हजार 537 और साल 2013 में 5 हजार 234 घुसपैठियों को बांग्लादेश भेज दिया गया. 

मोदी सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने का आंकड़ा गिरा
साल 2014 में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनाई. मोदी सरकार के गठन के बाद घुसपैठ का मुद्दा लगभग हर राज्य के विधानसभा में एक प्रमुख मुद्दा रहा है. बीजेपी के कई सीनियर नेताओं ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम समेत कई राज्यों में बड़े पैमाने पर बांग्लादेश की तरफ से अवैध घुसपैठ का दावा किया. लेकिन पुशबैक के मामले में मोदी सरकार, पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार के आसपास भी नहीं ठहरती है. 

बीजेपी की केंद्र में सरकार गठन के बाद साल 2014 में बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की रफ्तार धीमी पड़ गई. साल 2014 में मोदी सरकार ने सिर्फ 989 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा. इसी तरह मोदी सरकार ने साल 2015 में महज 474, साल 2016 में 308, साल 2017 में 51, साल 2018 में 445, साल 2019 में 299, साल 2021 में 246 घुसपैठियों को सरहद पार पुशबैक कर दिया गया. साल 2022 में बांग्लादेशियों घुसपैठियों को देश से निकालने का आंकड़ा 50 पर सिमट गया, जबकि 2023 में 411 और साल 2024 में 295 बांग्लादेशियों को अवैध घुसपैठ के आरोप में उनके देश वापस भेज दिया गया.

यह भी पढ़ें: बेटी का बदला पहनावा और बोलने का तरीका; मां ने मुस्लिम पड़ोसी के खिलाफ कराया मुकदमा!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

West Bengal newsBangladeshi Infiltrators IssueWest Bengal Election 2026muslim news

Trending news

West Bengal news
घुसपैठ पर BJP का शोर ज्यादा, लेकिन कार्रवाई नरम; डेटा ने खोली केंद्र सरकार की पोल
Uttarakhand news
बेटी का बदला पहनावा और बोलने का तरीका; मां ने मुस्लिम पड़ोसी के खिलाफ कराया मुकदमा!
Ajmer News
देवी जागरण में "ख्वाजा मेरे ख्वाजा" कव्वाली पर हो गया बवाल, मंच पर मची अफरा-तफरी
Bihar News
Bihar News: जमुई की हिजाब वाली लड़की 12वीं में बनी टॉपर; सम्मानित करने पहुंचे विधायक
Kashmir Support Iran
“शुक्रिया भारत, ये एहसान कभी नहीं...”, बच्चों की टूटी गुल्लकों ने ईरान को रुला दिया
IRGC Attack Claim Israel Saudi Base
इजरायल और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरान ने किया हमला, मची भारी तबाही
UP News
Jaunpur News: UP पुलिस ने आरिफ का किया हाफ-एनकाउंटर, लगा है संगीन इल्जाम
Iran Strait of Hormuz Tax
होर्मुज पर ईरान का शिकंजा, जहाजों से वसूलेगा करोड़ों का टैक्स; टेंशन में हैं ट्रंप
Bareilly News
“हाजिर हो DM-SSP”, नमाज़ियों को जेल भेजने पर भड़का इलाहाबाद HC, आज होगी अहम सुनवाई
Iran warning US Israel
अब झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे! ईरान ने दी ट्रंप और नेतन्याहू को खुली चेतावनी