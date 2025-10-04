Modinagar: जंग हुई तो खड़े रहेंगे, I Love Muhammad; रील बनाने वाला शख्स गिरफ्तार

Modinagar: लगातार उलेमा की अपील करने के बाद भी काफी लोग आई लव मुहम्मद से जुड़ी रील्स और पोस्ट बना रहे हैं. ताज़ा मामला गाजियाबाद के मोदीनगर का है. जहां, एक शख्स को आई लव मुहम्मद पर रील बनाना भारी पड़ गया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

क्या है पूरा मामला?

एक मुस्लिम शख्स ने इंस्टाग्राम रील पोस्ट की, जिसमें वह कहता दिख रहा है कि अगर तेरे नाम पर जंग हुई तो हम खड़े मिलेंगे. आई लव मुहम्मद. रील वायरल हुई तो काफी लोगों ने ऐतराज़ जताया. खासतौर पर हिंदू संगठनों ने इस का जमकर विरोध किया और इसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए.

हिंदू संगठनों ने दर्ज कराई शिकायत

हिंदू संगठनों का कहना है कि इस रील के जरिए इलाके का माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि इसमें जंग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए युवक को हिरासत में ले लिया है. सोशल मीडिया पर सक्रिय इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

उलेमा लगातार कर रहे अपील

उलेमा लगातार मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी पोस्ट या फिर पोस्टर न लगाएं, जिससे इलाके का माहौल खराब होता हो. इसके साथ ही उलेमा का कहना है कि पोस्टर नीचे गिरने से आप (स.अ) के नाम की तौहीन होगी, जो कि सही नहीं है.

कानपुर से शुरू हुआ प्रोटेस्ट

आई लव मुहम्मद ट्रेंड की शुरुआत कानपुर से शुरू हुआ. जहां रबीउल अव्वल के मौके पर आई लव मुहम्मद नाम का पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद से ही अलग-अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुए. इसी सिम्त में बरेली में भी प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें भारी बवाल हुआ और पुलिस ने 81 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.