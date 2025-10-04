Advertisement
Modinagar: जंग हुई तो खड़े रहेंगे, I Love Muhammad; रील बनाने वाला शख्स गिरफ्तार

Modinagar: मोदीनगर से एक शख्स को आई लव मुहम्मद रील बनाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. हिंदू संगठनों ने इस रील का भारी विरोध किया था और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 04, 2025, 11:09 AM IST

Modinagar: लगातार उलेमा की अपील करने के बाद भी काफी लोग आई लव मुहम्मद से जुड़ी रील्स और पोस्ट बना रहे हैं. ताज़ा मामला गाजियाबाद के मोदीनगर का है. जहां, एक शख्स को आई लव मुहम्मद पर रील बनाना भारी पड़ गया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

क्या है पूरा मामला?

एक मुस्लिम शख्स ने इंस्टाग्राम रील पोस्ट की, जिसमें वह कहता दिख रहा है कि अगर तेरे नाम पर जंग हुई तो हम खड़े मिलेंगे. आई लव मुहम्मद. रील वायरल हुई तो काफी लोगों ने ऐतराज़ जताया. खासतौर पर हिंदू संगठनों ने इस का जमकर विरोध किया और इसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए.

हिंदू संगठनों ने दर्ज कराई शिकायत

हिंदू संगठनों का कहना है कि इस रील के जरिए इलाके का माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि इसमें जंग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए युवक को हिरासत में ले लिया है. सोशल मीडिया पर सक्रिय इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

उलेमा लगातार कर रहे अपील

उलेमा लगातार मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी पोस्ट या फिर पोस्टर न लगाएं, जिससे इलाके का माहौल खराब होता हो. इसके साथ ही उलेमा का कहना है कि पोस्टर नीचे गिरने से आप (स.अ) के नाम की तौहीन होगी, जो कि सही नहीं है.

कानपुर से शुरू हुआ प्रोटेस्ट

आई लव मुहम्मद ट्रेंड की शुरुआत कानपुर से शुरू हुआ. जहां रबीउल अव्वल के मौके पर आई लव मुहम्मद नाम का पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद से ही अलग-अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुए. इसी सिम्त में बरेली में भी प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें भारी बवाल हुआ और पुलिस ने 81 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

