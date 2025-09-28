Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2939853
Zee SalaamIndian Muslim

Modinagar: मंदिर के बाहर मुसलमानों की दुकाने बर्दाश्त नहीं; हिंदू संगठनों का बवाल

Modinagar News: मोदीनगर के सीकरी माता मंदिर के बाहर भारी बवाल हुआ है. यहां हिंदू संगठन के लोगों ने मुसलमानों की दुकानों को हटा दिया. संगठनों ने कहा कि मुसलमान मीट खाते हैं, इसलिए वह मंदिर के बाहर दुकान नहीं कर सकते.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 28, 2025, 01:21 PM IST

Trending Photos

Modinagar: मंदिर के बाहर मुसलमानों की दुकाने बर्दाश्त नहीं; हिंदू संगठनों का बवाल

Modinagar News: मोदीनगर के सीकरी माता मंदिर पर मुस्लिम समाज के जरिए खाने पीने की और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की दुकान लगाए जाना कुछ लोगों को खासा पसंद नहीं आया. इसपर जमकर विवाद हुआ. हिंदू संगठनों ने खुद कानून हाथों में लेते हुए दुकानों को हटवा दियाा. हिंदू संगठनों का कहना था कि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा.

मोदीनगर में मंदिर के बाहर मुसलमान नहीं लगा सकते दुकान

बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता शनिवार को सिकरी माता मंदिर पहुंचे और वहां मुस्लिम समाज के जरिए लगाई गई दुकानों पर आपत्ति ज़ाहिर की. उन्होंने, अपनी इस नफरत को त्योहार और धार्मिक भावनाओं का चोगा पहनाते हुए कहा कि नवरात्र के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा खाने-पीने की दुकानें लगाना श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है.

मुस्लिम करते हैं नॉन वेज का सेवन

सरकार के आदेश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानें बंद हैं. लेकिन, हिंदू संगठनों का कहना है कि नवरात्र जैसे पावन पर्व पर मंदिर के बाहर मुस्लिम समाज का दुकानें लगाना उचिक नहीं है, क्योंकि वह मांस मछली का सेवन करते हैं. ऐसे में वह कैसे इन मूर्तियों को बेच सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

संगठन की ये भी आपत्ति थी कि मूर्तियों को जमीन पर रखा गया था. संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दुकानों पर 'व्रत का जूस' और हिंदुओं से मिलते जुलते नाम लिखे गए थे, जिससे श्रद्धालुओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी. विरोध जताते हुए उन्होंने दुकानों को हटाया और चेतावनी दी कि आगे मंदिर परिसर के आसपास इस तरह की दुकानें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.

हिंदू संगठनों का कहना है कि वे पिछले तीन दिनों से प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई कदम न उठाए जाने पर उन्हें मजबूरी में स्वयं कार्रवाई करनी पड़ी. कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को चेताया कि अगर भविष्य में ऐसी स्थिति दोहराई गई तो आंदोलन और उग्र होगा.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

ModinagarModinagar Newsmuslim news

Trending news

Modinagar
Modinagar: मंदिर के बाहर मुसलमानों की दुकाने बर्दाश्त नहीं; हिंदू संगठनों का बवाल
AIMPLB
Tamil Nadu सरकार के वक्फ पर फैसले से खुश है AIMBLB; दूसरे राज्यों से की बड़ी अपील
Uttar Pradesh School Burqa controversy
पैरेंट्स मीटिंग में बुर्का पर रोक; महिलाओं ने स्कूल में एंट्री न मिलने पर काटा बवाल
Uttar Pradesh news
I Love Muahammad अभियान पर रोक लगाने की अपील, मौलाना खालिद रशीद ने जारी किया बयान
Gujarat
Gujarat: बहियाल में कैसे भड़की हिंसा, मुस्लिम समुदाय ने पुलिस पर लगाया संगीन इल्जाम?
Mohammad Hamid garba News
लाख चेतावनी के बावजूद भी हामिद ने गरबा पंडाल में किया प्रवेश, लोगों ने कर दी पिटाई
Imran Masood
Cong MP Imran Masood ने की उलेमा से बड़ी गुजारिश; I Love Muhammad से जुड़ा है मामला
gaza
Gaza War खत्म करने के लिए क्या है अमेरिका का 21 Points का प्लान?
Uttar Pradesh news
I Love Muhammad पर फसाद न करने की हिदायत; फर्रूखाबाद के शहर काजी ने की खास अपील
Asaduddin Owaisi
Asaduddin Owaisi सीमांचल में क्यों बोले, मैं शहीद होने के लिए हूं तैयार? VIDEO
;