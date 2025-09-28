Modinagar: मंदिर के बाहर मुसलमानों की दुकाने बर्दाश्त नहीं; हिंदू संगठनों का बवाल

Modinagar News: मोदीनगर के सीकरी माता मंदिर पर मुस्लिम समाज के जरिए खाने पीने की और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की दुकान लगाए जाना कुछ लोगों को खासा पसंद नहीं आया. इसपर जमकर विवाद हुआ. हिंदू संगठनों ने खुद कानून हाथों में लेते हुए दुकानों को हटवा दियाा. हिंदू संगठनों का कहना था कि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा.

मोदीनगर में मंदिर के बाहर मुसलमान नहीं लगा सकते दुकान

बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता शनिवार को सिकरी माता मंदिर पहुंचे और वहां मुस्लिम समाज के जरिए लगाई गई दुकानों पर आपत्ति ज़ाहिर की. उन्होंने, अपनी इस नफरत को त्योहार और धार्मिक भावनाओं का चोगा पहनाते हुए कहा कि नवरात्र के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा खाने-पीने की दुकानें लगाना श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है.

मुस्लिम करते हैं नॉन वेज का सेवन

सरकार के आदेश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानें बंद हैं. लेकिन, हिंदू संगठनों का कहना है कि नवरात्र जैसे पावन पर्व पर मंदिर के बाहर मुस्लिम समाज का दुकानें लगाना उचिक नहीं है, क्योंकि वह मांस मछली का सेवन करते हैं. ऐसे में वह कैसे इन मूर्तियों को बेच सकते हैं.

संगठन की ये भी आपत्ति थी कि मूर्तियों को जमीन पर रखा गया था. संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दुकानों पर 'व्रत का जूस' और हिंदुओं से मिलते जुलते नाम लिखे गए थे, जिससे श्रद्धालुओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी. विरोध जताते हुए उन्होंने दुकानों को हटाया और चेतावनी दी कि आगे मंदिर परिसर के आसपास इस तरह की दुकानें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.

हिंदू संगठनों का कहना है कि वे पिछले तीन दिनों से प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई कदम न उठाए जाने पर उन्हें मजबूरी में स्वयं कार्रवाई करनी पड़ी. कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को चेताया कि अगर भविष्य में ऐसी स्थिति दोहराई गई तो आंदोलन और उग्र होगा.