NIA ने देशभर के 21 ठिकानों पर बोला धावा; ISIS से जुड़े अखलाक को गिरफ्तार करने का दावा

Delhi News: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी एक बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ किया है. NIA ने मंगलवार (9 सितंबर) को भारत के पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 21 ठिकानों पर छापेमारी की. मोहम्मद अखलाक मुजाहिद की गिरफ्तारी के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

NIA ने बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में छापेमारी की. इस अभियान के तहत 21 ठिकानों पर व्यापक तलाशी की गई. इस दौरान कई डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए.

यह मामला अखलाथुर उर्फ ​​मोहम्मद अखलक मुजाहिद नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी से शुरू हुआ, जिसने कथित तौर पर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची थी.

इस साजिश का उद्देश्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए लोगों को जोड़ना और भौतिक सहायता जुटाना था. NIA के मुताबिक मुल्जिम अखलाक मुजाहिद सोशल मीडिया के जरिए इन आतंकी संगठनों के संपर्क में था. इसके अलावा, उसके पाकिस्तान और सीरिया स्थित कई संगठनों से भी संबंध पाए गए.

वहीं, इससे पहले सोमवार को भी एनआईए ने पांच राज्यों और जम्मू-कश्मीर में 22 स्थानों पर छापे मारे थे. इनमें जम्मू-कश्मीर में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जहां संदिग्ध व्यक्तियों के परिसरों की तलाशी ली गई, जिनके भारत के बाहर सक्रिय नेटवर्क से जुड़े होने का संदेह है.

बता दें कि ये छापेमारी राज्य पुलिस बलों और CRPF के सहयोग से मारे गए. इस अभियान में आतंकवादी संगठनों के लिए युवाओं की भर्ती, धन जुटाने और देश के विभिन्न हिस्सों में गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल स्थापित करने जैसे पहलुओं की जांच की जा रही है.