गर्लफ्रेंड निशा को बुर्का पहनाकर ले जा रहा था अली मंसूरी, भीड़ ने किया जनलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक अपनी प्रेमिका को बुर्के में छिपाकर भागने की कोशिश कर रहा था. ऐसा युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है. लेकिन लोगों को इस बात की भनक मिलते हीं प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया और बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई कर दी. मारपीट की घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, गोरखपुर जिले के गीडा थाना क्षेत्र के नौसढ़ इलाके में बीते सोमवार (6 अक्टूबर) को दिनदहाड़े एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बुर्के की आड़ में भगाने की कोशिश कर रहा था. प्रेमी युवक की पहचान बिहार के रहने वाले मोहम्मद अली मंसूरी के रूप में हुआ है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अली मंसूरी अपनी प्रेमिका निशा को उसके मायके से मनाकर वापस ले जा रहा था. मोहम्मद अली मंसूरी के मुताबिक निशा उसकी पत्नी है और दोनों ने तीन-चार साल पहले ही शादी कर लिया था.

लेकिन उसी वक्त लड़की के परिजन और कुछ अन्य लोग मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते विजेता होटल के सामने सड़क पर ही महाभारत शुरू हो गया. नाराज भीड़ ने मोहम्मद अली मंसूरी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मोहम्मद अली मंसूरी लहूलुहान हालत में वहीं सड़क पर पड़ा रहा. मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को काबू में किया और पीड़ित मोहम्मद अली मंसूरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल गोरखपुर भेजा गया.

इलाज के दौरान बिहार के सिवान जिले के निवासी युवक मोहम्मद अली का कहना है कि युवती से उसकी मुलाकात 3 साल पहले बेंगलुरु में हुई थी. युवक ने बताया कि उसने करीब तीन चार-साल पहले निशा से लव मैरेज किया था और दोनों का एक बेटा भी है. कुछ दिन पहले निशा नाराज होकर मायके चली आई थी. मोहम्मद अली अपनी पत्नी निशा को वापस ले जाने के लिए वहां पहुंचा था.

इस दौरान लड़की के परिवारवालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और बीच सड़क पर ही उसकी जमकर पिटाई कर दिया. निशा के परिजनों का कहना है कि युवती नाबालिग है. वहीं, इस मामले को लेकर गीडा थाने की पुलिस का कहना है कि पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद का मामला सामने आया था. फिलहाल दोनों तरफ के लोगों के द्वारा थाने पर कोई तहरीर नहीं दी गई है.