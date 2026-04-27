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क्रिकेट के बाद सियासत में बड़ी पारी खेलने को अजहरुद्दीन तैयार, ली इस पद की शपथ

Mohammad Azharuddin took oath as MLC: पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना में विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ली. उन्हें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के जरिये नॉमिनेट किया गया था, जिसके बाद उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली. अजहरुद्दीन वर्तमान में तेलंगाना सरकार में मंत्री हैं. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 27, 2026, 04:21 PM IST

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MLC के पद की शपथ लेने के बाद बधाई देते सीएम रेड्डी व अन्य
MLC के पद की शपथ लेने के बाद बधाई देते सीएम रेड्डी व अन्य

Telangana Politics: तेलंगाना की सियासत में सोमवार (27 अप्रैल) का दिन बेहद खास रहा, जब भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपनी सियासी पारी में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की. क्रिकेट के मैदान में अपने बेहतरीन नेतृत्व क्षमता और शानदार बल्लेबाजी से गेंदबाजों को चित करने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन को विधान परिषद का सदस्य बनाया गया है. 

खेल के मैदान में देश का नाम रौशन करने के बाद अब वे अवाम की खिदमत के नए मंच पर अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं. सोमवार को अजहरुद्दीन ने विधान परिषद सदस्त के रूप में शपथ ली. वे वर्तमान में तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार में मंत्री हैं. उनके साथ ही प्रोफेसर एम. कोडंडा राम रेड्डी ने भी विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण लिया.

हैदराबाद में आयोजित एक औपचारिक समारोह में तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन और तेलंगाना जन समिति के संस्थापक कोडंडा राम रेड्डी को विधान परिषद सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया था. इसके बाद विधान परिषद के सभापति ने दोनों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे.

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शपथ लेने के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं. अजहरुद्दीन ने आगे कहा कि मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया है.

यह भी पढ़ें: राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के BJP जाने पर घमासान, संजय सिंह की याचिका पर शाहनवाज़ का पलटवार 

अजहरुद्दीन ने कहा कि उन्हें यह जिम्मेदारी उनकी कड़ी मेहनत और पार्टी के प्रति समर्पण की वजह से मिली है. उन्होंने कहा कि उनका मकसद अल्पसंख्यक समुदाय सहित पूरे तेलंगाना के विकास करना है, और उनके बेहतर मौके उलब्ध कराना है. 

गौरतलब है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को पिछले साल अक्टूबर में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी. नियमों के मुताबिक, किसी भी मंत्री को शपथ लेने के छह महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरुरीह होता है. यह समय सीमा 30 अप्रैल को खत्म हो रही थी, ऐसे में उनका विधान परिषद सदस्य बनना संवैधानिक जरुरत भी थी.

मोहम्मद अजहरुद्दीन न सिर्फ एक पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान हैं, बल्कि वे वर्तमान में राज्य सरकार में सार्वजनिक उद्यम और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के रूप में भी कार्यरत हैं. उन्होंने साल 2009 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे. साल 2018 में उन्हें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया था. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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