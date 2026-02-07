दो लाख का इनाम लेने से इनकार, मोहम्मद दीपक ने रेप पीड़ितों की मदद करने की दी नसीहत

Advertisement
Uttarakhand News: उत्तराखंड में मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल के हुरदंगियों से बचाने वाले मोहम्मद दीपक ने दो लाख रुपये का इनाम लेने से मना कर दिया है. उन्होंने बताया कि वह इस इनाम के पैसे को क्यों नहीं ले रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 07, 2026, 12:08 PM IST

Uttarakhand News: उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल के हुरदंगियों से बचाने वाले दीपक कुमार कश्यप (मोहम्मद दीपक) को पूरे देश के अमन पसंद लोगों ने तारीफ की और खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं. इसी कड़ी में झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दीपक कुमार की बहादुरी के लिए दो लाख रुपये इनाम के रूप में देने की घोषणा की. लेकिन मोहम्मद दीपक ने इस इनाम लेने के मना कर दिया है. उन्होंने कहा कि इन पैसों से रेप पीड़ित, अंकिता भंडारी जैसे महिलाओं की मदद होनी चाहिए. अंकिता भंडारी की वर्ष 2022 में चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी गई.

मोहम्मद दीपक ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी मिली कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने दो लाख रुपये इनाम के रूप में देने की घोषणा की. लेकिन दीपक ने यह कहते हुए इनाम लेने से मना कर दिया कि इनाम की राशि बहुत ज्यादा है. उन्होंने कहा कि इस पैसा को सही उपयोग के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद में लगाया जाए. दीपक ने बताया कि उन्होंने जो भी किया, वह इंसानियत के लिए किया है, न कि फेमस होने और इनाम पाने के लिए. 

गौरतलब है कि मोहम्मद दीपक ने बजरंग दल के हुरदंगियों से एक मुस्लिम बुजुर्ग शोएब अहमद को बचाया. इस घटना के बाद जहां समाज का एक बड़ा वर्ग मोहम्मद दीपक की सराहना कर रहा है. वहीं, हिंदूवादी संगठन के लोग उन्हें निशाने पर लेकर धमकियां दे रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मोहम्मद दीपक और उनके साथी विजय रावत पर मुकदमा दर्ज कर लिया. विजय रावत को पुलिस ने इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया. वहीं, बजरंग दल के हुरदंगियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करने के बजाय लगभग 30 अज्ञात पर FIR दर्ज की गई. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ

Mohammad Deepak Reward Money RefusalUttarakhand newsminority newsToday News

