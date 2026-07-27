/जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतरे मोहम्मद दीपक, स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर जताई चिंता

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Mohammad Ali University News: रामपुर डेवल्पमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में रामपुर में मौजूद मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 बिल्डिंग्स को ध्वस्त करने का निर्देश दिया. इस निर्देश के बाद पूरे देश में तालीम पसंद लोगों के बीच हलचल मच गई. वहीं, मुस्लिम बिरादरी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया. यूनिवर्सिटी को बचाने के मुहिम में मुस्लिम तंजिमों के डेलिगेशन और सामाजिक पार्टी के सांसद भी मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी का दौरा कर चुके हैं और इसे बचाने की बात कह रहे हैं. साथ ही मुस्लिम सिमाजिक और सियासी तंजिमों ने इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने भी इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है. इसी कड़ी में उत्तराखंड के रहने वाले मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर जिम ट्रेनर दीपक कुमार कश्यप ने बयान जारी कर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के हक में आवाज़ उठाई है और इसे बचाने की बात कही है.
'मोहम्मद दीपक' के नाम से मशहूर दीपक कुमार कश्यप ने उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को गिराए जाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है. इतवार (26 जुलाई) को जारी एक वीडियो में मोहम्मद दीपक ने योगी आदित्यनाथ सरकार से उन स्टूडेंट्स के भविष्य पर विचार करने की अपील की है, जो ज़्यादातर कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं. मोहम्मद दीपक ने कहा, "यहाँ से पढ़ाई पूरी करने वाले बच्चे बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए, हमारे लिए आगे आना और इसे गिराए जाने से बचाना बहुत ज़रूरी है."
16 जुलाई को, रामपुर डेवल्पमेंट अथॉरिटी (RDA) ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश जारी किया था. रामपुर डेवल्पमेंट अथॉरिटी का दावा है कि ये इमारतें बिना ज़रूरी मंज़ूरी के बनाई गई थीं. यह नोटिस UP अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 27 के तहत जारी किया गया था. मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना 2006 में जेल में बंद पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आज़म खान ने की थी. यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसमें लगभग 3,000 छात्र पढ़ते हैं। इसमें 16 विभाग, 14 फैकल्टी और संस्थान, 55 एकेडमिक स्टाफ़ और लगभग 1,000 कर्मचारी हैं। साथ ही, इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) से मान्यता प्राप्त है.