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जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतरे मोहम्मद दीपक, स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर जताई चिंता

Mohammad Ali University News: रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के 38 इमारतों को ध्वस्त करने के आदेश के बाद मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद तेज हो गया है. यूनिवर्सिटी के समर्थन में स्टूडेंट्स, मुस्लिम सामाजिक तंजीम और सियासी पार्टियां मैदान में उतर आए हैं। इसी बीच जिम ट्रेनर मोहम्मद दीपक ने भी यूनिवर्सिटी को बचाने और छात्रों के भविष्य पर विचार करने की अपील की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 27, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:39 AM IST
जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतरे मोहम्मद दीपक, स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर जताई चिंता

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