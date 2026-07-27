/जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतरे मोहम्मद दीपक, स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर जताई चिंता

Mohammad Ali University News: रामपुर डेवल्पमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में रामपुर में मौजूद मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 बिल्डिंग्स को ध्वस्त करने का निर्देश दिया. इस निर्देश के बाद पूरे देश में तालीम पसंद लोगों के बीच हलचल मच गई. वहीं, मुस्लिम बिरादरी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया. यूनिवर्सिटी को बचाने के मुहिम में मुस्लिम तंजिमों के डेलिगेशन और सामाजिक पार्टी के सांसद भी मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी का दौरा कर चुके हैं और इसे बचाने की बात कह रहे हैं. साथ ही मुस्लिम सिमाजिक और सियासी तंजिमों ने इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने भी इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है. इसी कड़ी में उत्तराखंड के रहने वाले मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर जिम ट्रेनर दीपक कुमार कश्यप ने बयान जारी कर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के हक में आवाज़ उठाई है और इसे बचाने की बात कही है.