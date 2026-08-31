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"मोहम्मद दीपक" के खिलाफ FIR पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक, उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब

Supreme Court on Mohammad Deepak Case: उत्तराखंड के कोटद्वार में बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को हिंदू तंजीमों के कारकुनान से बचाने वाले दीपक कुमार को 31 अगस्त को उस समय बड़ी राहत मिली, जब उनके खिलाफ दर्ज FIR पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी. जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट के हुक्म पर भी फिलहाल रोक है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 31, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:40 PM IST
"मोहम्मद दीपक" के खिलाफ FIR पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक, उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब
Image Credit: (फाइल फोटो)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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