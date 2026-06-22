CJP की ये है बड़ी मांग

प्रदर्शन का आयोजन CJP की तरफ से किया गया था. मंच पर NEET पेपर लीक मामले के बाद कथित रूप से आत्महत्या करने वाले छात्रों के पोस्टर भी लगाए गए. आयोजकों का कहना है कि यह जंतर-मंतर पर इस मुद्दे को लेकर उनका दूसरा प्रदर्शन है. CJP अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर थाली बजाने से कोरोना जैसी महामारी को खत्म करने का संदेश दिया जा सकता है, तो शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग के लिए भी थाली बजाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि चाहे लाठीचार्ज हो या गिरफ्तारी, प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखेंगे. साथ ही उन्होंने समर्थकों से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने और जरूरत पड़ने पर "जेल भरो" आंदोलन के लिए भी तैयार रहने की अपील की.