राज्य चुनें
Jantar Mantar Protest: NEET पेपर लीक के बाद देशभर में बवाल मचा हुआ है. सरकार और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है. लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं. इस बीच NEET पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है. पिछले दो दिनों से CJP से जुड़े लोग जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से बैरेकेटिंग कर रखी है. इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवा मुस्लिम व्यक्ति भूखे लोगों को खाना खिलाते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद लोग मुस्लिम नौजवान की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
दरअसल, मोहम्मद जुनैद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हैं. वह पिछले दो दिनों से लोगों की सेवा कर रहे हैं. कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस काम के लिए मुस्लिम नौजवान मोहम्मद जुनैद की खूब तारीफ की. अभिजीत दीपके ने गले लगाकार जमकर तारीफ और शुक्रिया अदा की. वहीं, मोहम्मद जुनैद ने कहा कि ये देश का मुद्दा है. धर्मेंद्र प्रधान को इस्ताफा देना चाहिए. देश के विकास के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है.
जंतरमंत्र पर CJP आंदोलन में मुहम्मद जुनेद लगातार वहां पर लोगों के लिए खाना पीने का फ्री इंतजाम कर रहें है!
मुहम्मद जुनेद की ये सराहनीय कार्य को देखते हुए CJP अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने उन्हें गला लगा कर शुक्रिया अदा किया!! pic.twitter.com/rtT3MqPpLC
— Karishma Aziz (@KarishmaAziz_) June 22, 2026
जंतर-मंतर पर जारी है विरोध प्रदर्शन
गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने थालियां बजाकर 'गो-प्रधान-गो' के नारे लगाए. निर्धारित समय समाप्त होने के बाद मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने को कहा और बताया कि प्रदर्शन का समय बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है. इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से थालियां हटाने की भी कोशिश की.
CJP की ये है बड़ी मांग
प्रदर्शन का आयोजन CJP की तरफ से किया गया था. मंच पर NEET पेपर लीक मामले के बाद कथित रूप से आत्महत्या करने वाले छात्रों के पोस्टर भी लगाए गए. आयोजकों का कहना है कि यह जंतर-मंतर पर इस मुद्दे को लेकर उनका दूसरा प्रदर्शन है. CJP अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर थाली बजाने से कोरोना जैसी महामारी को खत्म करने का संदेश दिया जा सकता है, तो शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग के लिए भी थाली बजाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि चाहे लाठीचार्ज हो या गिरफ्तारी, प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखेंगे. साथ ही उन्होंने समर्थकों से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने और जरूरत पड़ने पर "जेल भरो" आंदोलन के लिए भी तैयार रहने की अपील की.