पूर्व DGP मुस्तफा की बढ़ेगी मुश्किलें, बेटे की मौत की जंच अब करेगी CBI?

Former DGP Mohammad Mustafa Son Death Case: हरियाणा सरकार ने पूर्व पंजाब डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है. सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने हरियाणा में CBI के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. एक अधिकारी ने कहा, "जैसे ही केंद्र सरकार आदेश जारी करती है, CBI औपचारिक रूप से जांच संभाल लेगी."

क्या है पूरा मामला?

यह मामला मूल रूप से पंचकुला पुलिस ने 20 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1) (हत्या) और 61 (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज किया था. इसमें 1985 बैच के रिटायर IPS अधिकारी मुस्तफा और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं, अधिकारियों ने बताया कि इस मामले की जांच CBI को सौंपने का फैसला इसके संवेदनशील स्वभाव और गंभीर आरोपों के तहत लिया गया है.

फ्लैट में मिली थी अकील की बॉडी

अकील अख्तर, 35 वर्ष, को 16 अक्टूबर की रात पंचकुला के सेक्टर 4, मानसा देवी कॉम्प्लेक्स स्थित उनके आवास पर बेहोश पाया गया था और बाद में उन्हें सिविल अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया. शुरुआत में कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं देखी गई थी और पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया. हालांकि, बाद में मलारकोटला के शम्सुद्दीन चौधरी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

शम्सुद्दीन ने आरोप लगाया कि अकील ने अगस्त में एक वीडियो में अपनी जान को खतरे में बताया था. जिसमें उसने अपने परिवार वालों पर गंभीर इल्जाम लगाए थे. इस अपडेट पर प्रतिक्रिया देते हुए मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि वह और उनका परिवार जांच में पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार हैं. वर्तमान में परिवार अपने पैतृक स्थान सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में है. परिवार 25 अक्टूबर को मलारकोटला में प्रार्थना सभा में शामिल होने का कार्यक्रम बना रहा है और अगले दिन पंचकुला लौटेगा.

बेटे को थी नशे की लत

एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व डीजीपी ने बताया था कि अकील पिछले 18 सालों से नशे की लत से जूझ रहा था और उनकी मौत संभवतः ओवरडोज की वजग से हुई है. उन्होंने हत्या के आरोपों को राजनीति करार दिया. मुस्तफा ने कहा, "एक पिता के लिए अपने इकलौते बेटे को खोने से बड़ा दर्द नहीं हो सकता. कुछ लोग इस त्रासदी का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है."