Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2943338
Zee SalaamIndian Muslim

गौरव चौधरी ने नबी (स.) की शान में की गुस्ताखी; यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR

Delhi News: दिल्ली यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष मोहम्मद रब्बानी ने गौरव सिंघ राजपुत नाम के एक युवक पर पैगंबर-ए इस्लाम मोहम्मद (स.) की शान में गुस्ताखी करने पर FIR दर्ज करवाई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:53 AM IST

Trending Photos

गौरव चौधरी ने नबी (स.) की शान में की गुस्ताखी; यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR

Delhi News: पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग I Love Muhammad अभियान के साथ जुड़कर पैगंबर-ए इस्लाम मोहम्मद (स.) से अपनी अकीदत और मुहब्बत का इजहार कर रहे हैं. इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई भी हो रही है. इन सब के बीच देश को सांप्रदायिक आग में झोकने के लिए कुछ लोग लगातर नापाक कोशिशें कर रहे हैं. नई दिल्ली चांदनी चौक यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष मोहम्मद रब्बानी ने मुहम्मद (स.) की शान में गुस्ताखी करने और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के इल्जाम में एक युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. 

दरअसल, गौरव सिंघ राजपुत नाम के एक नफरती युवक ने अपने फेसबुक पोस्ट में पैगंबर मुहम्मद (स.) के लिए नकाबिल-ए बर्दाश्त बातें कही है. इस पोस्ट के बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश फैल गया और लोग इस मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस मामले को लेकर मोहम्मद रब्बानी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, नई दिल्ली के DCP और सेंट्रल दिल्ली के DCP से मिलकर FIR दर्ज करवाई और मुल्जिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. 

इस प्रकार की सोशल मीडिया पोस्टों से देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़ने की साजिश रची जा रही है. चांदनी चौक यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष मोहम्मद रब्बानी ने दिल्ली पुलिस से यह भी कहा कि इस मुल्जिम पर भारतीय दंड संहिता 2023 की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए. उन्होंने कहा कि देश में किसी भी धर्म, आस्था या समुदाय के खिलाफ भड़काऊ और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना संविधान और सामाजिक सद्भावना के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के तत्वों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

मोहम्मद रब्बानी ने दिल्ली पुलिस से अपील करते हुए कहा कि हम दिल्ली पुलिस और प्रशासन से अपील करते हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि देश में शांति बनी रहे.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Delhi NewsFIR against Gaurav singh ChaudharyControversial Statement on Prophet Muhammadminority newsToday News

Trending news

film maker Amit Jani
'उदयपुर फाइल्स' के बाद अमित जानी अब 'संभल फाइल्स' से देंगे साम्प्रदायिकता को हवा
Uttar Pradesh news
I Love मोहम्मद पर बरेली से सहारनपुर तक बवाल,MP इमरान मसूद और MLA शाहनवाज हाउस अरेस्ट
Uttar Pradesh news
शफीक ने दो बच्चों की मां नरगिस की चाक़ू मारकर की हत्या; रिश्ते में दोनों हैं भाई-बहन!
Uttar Pradesh news
पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद हुए जेल से रिहा, समर्थकों ने किया स्वागत
UP News
JK में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, 40 साल से मुस्लिम बनातें हैं दशहरे की मूर्ति
chhattisgarh news
Raipur: गर्भवती होने पर प्रेमी का शादी से इंकार, 16 साल की लड़की ने उठाया खौफनाक कदम
UP News
इटावा में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई; वक्फ निरीक्षक राम सुमेर रिश्वत लेते गिरफ्तार
UP News
मौलाना तौकीर रजा पर एक्शन देख बदले कांग्रेस नेता के सुर; सोशल मीडिया पर मांगी माफी
UP News
Bareilly Violence में ताबतोड़ कार्रवाई; 8 संपत्तियों पर गिरेगी गाज, 73 लोग गिरफ्तार
UP News
मौलाना तौकीर रजा के दो और करीबी गिरफ्तार, बाप-बेटे पर वीडियो वायरल करने का है आरोप
;