11 वर्ष के मोहम्मद सिदान को मिला PM बाल पुरस्कार, दो बच्चों की बचाई थी जान

PM National Childrens Award: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस के मौके 20 बहादूर और होनहार बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है. 11 वर्ष के मोहम्मद सिदान ने दो अन्य बच्चों की जान बचाई थी, इनकी बहादुरी के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 26, 2025, 04:53 PM IST

PM National Childrens Award: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार (26 दिसंबर) को नई दिल्ली में बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया. यह पुरस्कार बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला, संस्कृति, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है. 

इस आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि पुरस्कार जीतने वाले बच्चों ने अपने परिवारों, अपने समुदायों और पूरे देश का नाम रोशन किया है. उन्होंने भरोसा जताया कि ये पुरस्कार देश भर के सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अजय राज और मोहम्मद सिदान पी, जिन्होंने अपनी बहादुरी और समझदारी से दूसरों को बचाया, वे तारीफ के हकदार हैं. नौ साल की बेटी व्योमा प्रिया और ग्यारह साल के बहादुर बेटे कमलेश कुमार ने अपनी हिम्मत से दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी. वहीं, दस साल के श्रवण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध से जुड़े खतरों के बीच, अपने घर के पास बॉर्डर पर तैनात भारतीय सैनिकों को रेगुलर पानी, दूध और लस्सी पहुंचाई.

इनके याद में मनाई जाती है बाल दिवस
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लगभग 320 वर्ष पहले, सिख धर्म के दसवें गुरु (गुरु गोबिंद सिंह) और उनके चार बेटों ने सच और इंसाफ के लिए लड़ते हुए कुर्बानी दी थी. उन्होंने कहा कि दो सबसे छोटे साहिबजादों की बहादुरी को भारत और विदेश दोनों जगह सम्मान और इज्जत दी जाती है.

प्रेसिडेंट ने कहा कि किसी देश की महानता तब दिखती है जब उसके बच्चे देशभक्ति और ऊंचे आदर्शों से भरे हों. उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि बच्चों ने बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, समाज सेवा और खेल में अपनी असाधारण प्रतिभा दिखाई है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

