इंग्लैंड के खिलाफ धमाल कर सिराज ने जीता ICC का बड़ा अवॉर्ड; फैंस में खुशी की लहर
इंग्लैंड के खिलाफ धमाल कर सिराज ने जीता ICC का बड़ा अवॉर्ड; फैंस में खुशी की लहर

Mohammed Siraj gets ICC Players of the Month: टीम इंडिया ने साल 2025 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है. टीम की जीत में कई भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिनमें तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का योगदान खास है. यही वजह है कि ICC ने अगस्त में उन्हें Players of the Month के खिताब से नवाजा है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 15, 2025, 04:41 PM IST

मोहम्मद सिराज (फाइल फोटो)
मोहम्मद सिराज (फाइल फोटो)

ICC Players of the Month 2025: टीम इंडिया ने साल 2025 में क्रिकेट के मैदान जबरदस्त प्रदर्शन किया. इस दौरान मेन इन ब्ल्यू ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश जैसी टॉप टीमों को हराया. वैसे तो इन देशों के खिलाफ जीत में पूरी टीम का बड़ा योगदान रहा है. हालांकि, टीम इंडिया की जीत में मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन खास रहा है. कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अगस्त 2025 भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के नाम रहा. यही वजह है कि अपनी आग उगलती गेंदों से विपक्षी बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाने वाले सिराज को ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया. 

मेंस कैटेगरी में सिराज का जलवा

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने अगस्त 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेताओं की घोषणा कर दी है. मेंस कैटेगरी में भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को यह खिताब मिला, जबकि महिलाओं में आयरलैंड की ऑलराउंडर ऑर्ला प्रेंडरगैस्ट ने यह सम्मान अपने नाम किया. सिराज को यह पुरस्कार इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई यादगार टेस्ट श्रृंखला में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए मिला.

मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड दौरे पर अपने तेज और सटीक गेंदबाजी से भारत को अहम जीत दिलाई. खास तौर पर द ओवल में उनका प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया. वहां उन्होंने बल्लेबाजों को अपनी गति, स्विंग और यॉर्कर से परेशान कर दिया. सिराज ने सिर्फ शानदार गेंदबाजी ही नहीं की बल्कि दबाव की परिस्थितियों में धैर्य और संयम भी दिखाया.

प्लेयर ऑफ द मंथ बनने पर क्या कहा?

ICC से मिले सम्मान को लेकर मोहम्मद सिराज ने कहा, "यह मेरे लिए बहुत खास सम्मान है कि मुझे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया. एंडरसन–तेंदुल्कर ट्रॉफी एक यादगार सीरीज रही और यह अब तक की सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धाओं में से एक थी. मैं फख्र महसूस कर रहा हूं कि महत्वपूर्ण क्षणों में मैं टीम की मदद कर सका. विपक्षी टीम की बेहतरीन बल्लेबाजी के सामने गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इससे मेरा आत्मविश्वास और बेहतर हुआ." उन्होंने आगे कहा, "यह पुरस्कार उतना ही मेरे साथियों और सपोर्ट स्टाफ का है, जितना मेरा. क्योंकि उनकी मदद और समर्थन से ही मैं मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन कर सका.ठ

मोहम्मद सिराज की ओवल में धांसू गेंदबाजी

ओवल में खेले गए निर्णायक टेस्ट में सिराज ने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई. अंतिम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को रोमांचक छह रन से हराकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दिया. सिराज ने दोनों पारियों में मिलाकर 9 विकेट लिए, जिसमें दूसरी पारी में उनका पांच विकेट का हॉल भी शामिल था. उन्होंने जेमी स्मिथ, जेमी ओवरटन और गस एटकिंसन जैसे टॉप बल्लेबाजों को आउट कर मैच का रुख पलट दिया. एटकिंसन को उनके आखिरी यॉर्कर पर बोल्ड कर भारत की जीत सुनिश्चित की. इस शानदार प्रदर्शन के बाद मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया और उन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाकर फैंस का दिल जीत लिया.

सिराज का करियर?

मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुल्कर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया. पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में सिराज ने 23 विकेट चटकाए, जिसमें से दो बार 5 विकेट का हॉल भी शामिल है. उनके ओवर ऑल करियर की बात करें तो सिराज ने 41 टेस्ट में 123 विकटें हासिल की. इसी तरह 44 वनडे मैचों में 71 और 16 टी20 मैचों में कुल 14 विकटें हासिल की हैं. अपने शानदार गेंदबाजी के बलबूते में वह हालिया दिनों में भारत के मुख्य गेंदबाजों की कतार में शामिल हो गए हैं. 

यह भी पढ़ें: कर्नाटक HC के फैसले से BJP को लगा झटका; बानू मुश्ताक ही करेंगी मैसूर दहशहरे का उद्घाटन!

 

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Mohammed SirajICCICC Player Of The Monthmuslim news

