'हमलों के नतीजे में आए इस्लाम और इसाई धर्म; मानने वाले यहीं...'- RSS चीफ मोहन भागवात

Delhi News Today: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सर संघचालक मोहन भागवत ने बुधवार (28 अगस्त) को मुस्लिम समुदाय को लेकर बड़ा बयान दिया. जिसके बाद हिंदू समाज से परे दूसरे धर्मों के बारे में RSS की विचारधार को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है. RSS की 100वीं वर्षगांठ पर विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने दावा किया कि उनके संगठन का लक्ष्य देश के अलग-अलग वर्गों और धर्मों के बीच संपर्क और एकता को मजबूत करने पर है.

इस्लाम को लेकर दिया विवादित बयान

मोहम भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन में संतुलन और संयम जरूरी है और असल मायने में यही धर्म है. उन्होंने कहा कि भारत की जिम्मेदारी है कि वह समाज में भाईचारे को बढ़ावा दे और विश्व शांति की राह दिखाए. भागवत ने कहा,"इस्लाम और ईसाई धर्म भले ही बाहर से आए हों, लेकिन जिन्होंने इन्हें अपनाया वे यहीं के लोग हैं. यह विचार भले ही विदेशी हमलों के जरिये आए हों, लेकिन हमारा धर्म सबको स्वीकार करता है."

संघ प्रमुख भागवत ने साफ किया कि RSS का शताब्दी का सफर आसान नहीं रहा, लेकिन अब आगे का लक्ष्य यह है कि दूरी और अविश्वास को खत्म किया जाए. उन्होंने कहा कि विविधताओं के बावजूद हमें अपने साझा पूर्वजों की नींव पर आगे बढ़ना चाहिए. भागवत ने कहा कि धर्म का अर्थ है संतुलित और संयमित जीवन जीने की कला. यह मध्य मार्ग है. उन्होंने कहा, "आज की दुनिया रिश्तों और संपर्क के लिए तरस रही है. धर्म सिर्फ भारत की खोज नहीं बल्कि यह आदिकाल से चला आ रहा सार्वभौमिक और शाश्वत सत्य है."

Add Zee News as a Preferred Source

'भारतीय मुसलमान भी हैं अपने'

राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट किया कि RSS का अगला कदम है कि संगठन की पहुंच हर गांव, हर मोहल्ले और हर वर्ग तक हो. उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा कि उनके दोस्तों की सूची में सभी वर्गों और धर्मों के लोग होने चाहिए, जिनके साथ वे खुशी-दुख शेयर कर सकें. भागवत ने कहा, "हम ऐसा संगठनात्मक नेटवर्क बनाना चाहते हैं जो सभी से संपर्क बढ़ा सके. भारतीय मुसलमान भी हमारे अपने हैं."

RSS प्रमुख ने पड़ोसी देशों का जिक्र करते हुए कहा कि "भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का भूगोल, लोग और इतिहास एक जैसा है. बस नक्शे पर एक रेखा खींच दी गई है. हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये देश भी अपनापन महसूस करें और साथ जुड़ें." उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के एकजुट होने से ही दुनियाभर में अमन और शांति संभव है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि RSS का मकसद कहीं जाकर धर्मांतरण कराना नहीं है बल्कि ऐसा जिंदगी जीना है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने.

RSS की बढ़ी स्वीकार्यता

मोहन भागवत ने दावा किया कि RSS का शुरुआती दिनों में खूब विरोध हुआ था, लेकिन अब यह बहुत कम हो गया है. आज संगठन इस मुकाम पर है कि लोग ध्यान से इसकी बातें सुनते हैं. उन्होंने कहा कि कई देशों में लोग RSS जैसी संस्था बनाने की इच्छा रखते हैं. भागवत ने कहा कि समाज में बदलाव तभी संभव है जब सभी वर्ग जुड़ेंगे. उन्होंने कहा कि इस तरह के रिश्तों में ध्यान देना होगा कि गलत रिवायतों पर चर्चा हो और कमजोर वर्गों की मदद के तरीके खोजे जाएं.

ये भी पढ़ें: वाराणसी में इमामबाड़ा विवाद गहराया; कुआं मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने काटा बवाल