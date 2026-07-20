'70 हजार वक्फ संपत्तियां गायब' का दावा, मुस्लिम नेता मोहसिन रजा ने CM योगी से SIT जांच की मांग की

मुख्यमंत्री से की ये मांग

मुख्यमंत्री को सौंपे गए अपने ज्ञापन में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों की जिलेवार SIT जांच, स्पेशल ऑडिट, फिजिकल वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड के मिलान की मांग की है. उन्होंने गुजारिश की है कि धोखाधड़ी, धोखाधड़ी से म्यूटेशन, अवैध लीज, कब्ज़े या रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के मामले सामने आने पर दोषियों के खिलाफ फौरन और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. इसके अलावा उन्होंने इन संपत्तियों को वापस लेने और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि इनका इस्तेमाल उन्हीं खास कामों के लिए हो, जिनके लिए इन्हें मूल रूप से बनाया गया था. साथ ही उन्होंने वक्फ संपत्तियों से जुड़े सभी विवादों को जल्द सुलझाने, इसमें शामिल लोगों, संस्थाओं, मुतवल्लियों, असरदार धार्मिक नेताओं या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों की निष्पक्ष जांच करने और पूरी कार्रवाई की जानकारी देने वाली एक सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करने की मांग की.