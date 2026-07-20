'70 हजार वक्फ संपत्तियां गायब' का दावा, मुस्लिम नेता मोहसिन रजा ने CM योगी से SIT जांच की मांग की

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Mohsin Raza on Waqf Property Scam: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है. सीएम आवास पर हुई इस बैठक में उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से जिलेवार जांच और पूरे राज्य में वक्फ संपत्तियों के स्पेशल ऑडिट की अपील की. पूर्व मंत्री का दावा है कि पहले राज्य में दो लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थीं, लेकिन अब यह संख्या घटकर लगभग 1.27 लाख रह गई है. पूर्व मंत्री ने आगे कहा, "70 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब हो गई हैं या उनके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, जिससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का शक पैदा होता है."
पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने वक्फ कानून का स्वागत किया है. उन्होंने कहा, "यह कानून वक्फ संपत्तियों में ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और उनके सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है. अब वक्त आ गया है कि एक निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी प्रक्रिया के ज़रिए राज्य में वक्फ़ संपत्तियों की असल स्थिति का पता लगाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका इस्तेमाल उन्हीं खास मकसदों के लिए हो जिनके लिए वे मूल रूप से दान की गई थीं."
सपा और कांग्रेस सरकार पर लगाया गंभीर आरोप
साथ ही पूर्व मंत्री ने सपा, बसपा और कांग्रेस सरकार पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इन सरकारों के कार्यकाल के दौरान वक्फ़ बोर्ड का व्यवस्थित ऑडिट नहीं किया गया. इस वजह से संपत्ति के रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ियां हुई. उन्होंने दावा किया कि लखनऊ, नोएडा, आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, वाराणसी, गाज़ियाबाद, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या, बरेली, अमरोहा, बिजनौर और आजमगढ़ समेत कई ज़िलों से वक्फ संपत्तियों पर कथित अवैध कब्जे, गैर-कानूनी लीज और कमर्शियल इस्तेमाल की शिकायतें सामने आई हैं. बीजेपी नेता ने कहा, "इन अनियमितताओं ने वक्फ़ संपत्तियों के मूल मकसद को कमजोर किया है, जिससे जरूरतमंदों तक इनका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है.
मुख्यमंत्री से की ये मांग
मुख्यमंत्री को सौंपे गए अपने ज्ञापन में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों की जिलेवार SIT जांच, स्पेशल ऑडिट, फिजिकल वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड के मिलान की मांग की है. उन्होंने गुजारिश की है कि धोखाधड़ी, धोखाधड़ी से म्यूटेशन, अवैध लीज, कब्ज़े या रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के मामले सामने आने पर दोषियों के खिलाफ फौरन और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. इसके अलावा उन्होंने इन संपत्तियों को वापस लेने और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि इनका इस्तेमाल उन्हीं खास कामों के लिए हो, जिनके लिए इन्हें मूल रूप से बनाया गया था. साथ ही उन्होंने वक्फ संपत्तियों से जुड़े सभी विवादों को जल्द सुलझाने, इसमें शामिल लोगों, संस्थाओं, मुतवल्लियों, असरदार धार्मिक नेताओं या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों की निष्पक्ष जांच करने और पूरी कार्रवाई की जानकारी देने वाली एक सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करने की मांग की.