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'70 हजार वक्फ संपत्तियां गायब' का दावा, मुस्लिम नेता मोहसिन रजा ने CM योगी से SIT जांच की मांग की

Mohsin Raza on Waqf Property Scam: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं की SIT जांच और पूरे राज्य में स्पेशल ऑडिट की मांग की. उन्होंने दावा किया कि रिकॉर्ड से 70 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां गायब हैं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 20, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:39 AM IST
'70 हजार वक्फ संपत्तियां गायब' का दावा, मुस्लिम नेता मोहसिन रजा ने CM योगी से SIT जांच की मांग की
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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