मोनालिसा-फरमान की शादी पर 'लव जिहाद' का हल्ला; अब दंपति ने दक्षिपंथियों को दिखाया आईना!

Monalisa-Farman on Love Jihad Allegation: महाकुंभ में अपनी नीली-भूरी आंखों की वजह से वायरल हुई मोनालिसा भोसले ने अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से केरल में शादी कर ली. अंतरधार्मिक विवाह के बाद वह और उनके पति दक्षिणपंथियों के निशाने पर आ गए. मोनालिसा और फरमान की शादी को दक्षिणपंथी 'लव जिहाद' का नाम दे रहे हैं. हालांकि, अब इस पर दंपति का बड़ा बयान आया है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:55 PM IST

मोनालिसा और फरमान का दक्षिणपंथियों को करारा जवाब
मोनालिसा और फरमान का दक्षिणपंथियों को करारा जवाब

Monalisa Bhosle Farman Khan Wedding: बीते साल 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ था. इस दौरान अपनी अनोखी नीली-भूरी आंखों की वजह से मोनालिसा भोसले नाम की लड़की ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. रातों रात मोनालिसा सोशल मीडिया स्टार बन गईं, नतीजतन उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला.

वही, मोनालिसा एक बार फिर से चर्चा में हैं, लेकिन इस बार चर्चा की वजह उनकी शादी है. मोनालिसा भोसले ने अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से केरल में शादी कर ली है. मोनालिसा और फरमान की अंतरधार्मिक शादी को दक्षिणपंथियों ने "लव जिहाद" का नाम दिया. हालांकि, दक्षिणपंथियों को करारा जवाब देते हुए दंपित ने इस तरह के आरोपों को खारिज कर दिया है. 

यह शादी बुधवार (11 मार्च) को केरल में हुई. शादी के बाद गुरुवार (12 मार्च) को तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोनालिसा भोसले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक शादी की है और वह सभी धर्मों का सम्मान करती हैं.

मोनालिसा ने कहा, "हमने हिंदू रीति-रिवाजों के हिसाब से शादी की है. मैं सभी धर्मों का पालन करती हूं. मेरे पिता चाहते थे कि मेरी शादी किसी और से हो, लेकिन मैंने मना कर दिया. वह हमारी शादी में शामिल नहीं हुए." वहीं फरमान खान ने लव 'जिहाद' के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शादी के लिए न तो उन्होंने और न ही मोनालिसा ने अपना धर्म बदला है.

यह भी पढ़ें: GHADC चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों पर बवाल, तुरा में मस्जिद तोड़ी; मुस्लिम घरों और दुकानों में लगाई आग

फरमान खान ने कहा, "यह लव जिहाद नहीं है. हम दोनों अपने-अपने धर्म का पालन करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं. हम सबसे पहले इंसान हैं. हम दोनों में से किसी ने भी धर्म परिवर्तन नहीं किया. हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी की है."

दोनों की शादी का समारोह मंदिर परिसर के बाहर स्थित गुरुमंदिरम में आयोजित किया गया था. इस समारोह में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे. कार्यक्रम में केरल के नेता एम. वी. गोविंदन, केरल के मंत्री वी. शिवनकुट्टी और सीपीआई(एम) के जिला सचिव ए.ए. रहीम भी मौजूद रहे.

शादी के बाद दंपति ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी लव स्टोरी भी शेयर की. फरमान खान ने बताया कि दोनों की मुलाकात एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी और करीब छह महीने तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया.

फरमान ने कहा, "हमने केरल में इस जगह पर शादी करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि हमें नयनार मंदिर पसंद है. केरल के लोग बहुत अच्छे हैं." मोनालिसा ने भी कहा, "यहां के लोग बहुत सहयोगी हैं। हम छह महीने तक एक-दूसरे को डेट करते रहे."

हालांकि दोनों ने अपने छह महीने के रिश्ते को "साठ साल के प्यार" जैसा बताया. फरमान खान ने कहा, "ये छह महीने हमारे लिए साठ साल के प्यार जैसे रहे, इसलिए हमने शादी करने का फैसला किया. हम एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे. हम साथ काम कर रहे थे, बातचीत हुई. मोनालिसा ने मुझे प्रपोज किया था. मैंने शुरुआत में मना कर दिया था, लेकिन बाद में मोनालिसा ने मुझे मना लिया."

गौरतलब है कि साल 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले के दौरान मोनालिसा भोसले अपनी अनोखी नीली-भूरी आंखों की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं. उस समय वह महाकुंभ में रुद्राक्ष और माला बेचती हुई नजर आई थीं.

यह भी पढ़ें: रमजान में पहले महंगा हुआ गैस सिलेंडर, अब बुकिंग पर भी ब्रेक; ईद से पहले बढ़ी बुकिंग टाइम

