20 साल बाद मुकदमा हार गया मुरादाबाद का हयात उल उलूम मदरसा; अब योगी सरकार का कब्ज़ा

नई दिल्ली: उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मदरसों और मस्जिदों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. बुधवार को मुरादाबाद में जामिया अरबिया हयात उल उलूम नाम के एक मदरसा के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मदरसे की 3 हेक्टेयर से ज्यादा ज़मीन पर कब्ज़ा कर नगर निगम को सौंप दिया. मदरसे की जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद एमडीए की टीम ने कब्ज़ा की गई ज़मीन पर फौरी तौर पर दीवार बनवाने का काम भी शुरू कर दिया है. ये मुरादाबाद के मझोला थाना इलाके के दिल्ली रोड पर वाके मंगूपुरा मदरसे का मामला है.

मुरादाबाद नगर निगम के सचिव पंकज वर्मा के मुताबिक, गुजिश्ता लगभग ढाई दशक से हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था, जिसपर कोर्ट ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की हिमायत में अपना फैसला दिया है. वर्मा ने बताया कि 1980 में मदरसे की नींव रखी गई थी. उस वक़्त कांग्रेस की सरकार थी, और तभी से मदरसे की ये ज़मीन विवादों में थी.

मुरादाबाद डेवेलोपमेंट अथोरिटी के सचिव पंकज वर्मा ने बताया कि मदरसे की ज़मीन जो गाटा संख्या-498 और 499 में दर्ज है पर साल 2000 में एमडीए को कब्जा हासिल हो चुका था. लेकिन 2004 में मदरसा कमेटी ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी. हालांकि, 2005 में उनकी ये याचिका खारिज हो गई थी. इसके बाद एमडीए के सामने मदरसा कमेटी द्वारा अनुमोदन रखा गया था, लेकिन 2007 में वो रद्द हो गया था.

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बाद में मदरसा कमेटी ने 2007 में फिर हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन 2008 मे उनकी ये याचिका फिर हाईकोर्ट से खारिज कर दी गयी थी. 2016 में मदरसा कमेटी फिर से हाई कोर्ट पहुंची थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा की उक्त गाटा नंबर्स के मालिकाना हक़ रखने वाले कानूनी तौर पर वैध हैं, और उस ज़मीन की सारी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने ये भी तस्दीक की कि ये ज़मीन प्राधिकरण के मालिकाना हक़ वाली ज़मीन है.

हालांकि, इस मामले में अभी मदरसा पक्ष की तरफ से उनका कोई बयान या पक्ष नहीं मिल पाया है. उनका बयान मिलते ही हम इस स्टोरी में उसे जगह देंगे.

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