/जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत, 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण पर कमिश्नर ने लगाई रोक

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Rampur Mohammad Ali Jauhar University News: रामपुर की चर्चित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सोमवार (27 जुलाई) बड़ी राहत की खबर सामने आई है. यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को डिमोलिश करने यानी इनहेदाम के रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) के हुक्म पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. इस फैसले तलबा के साथ यूनिवर्सिटी की बचाने की मांग कर रहे लोगों ने राहत की सांस ली है.
सोमवार को मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने अगली सुनवाई तक इनहेदामी कार्रवाई पर स्टे लगा दिया, और यूनिवर्सिटी फरीक को अंतरिम राहत दी है. यूनिवर्सिटी के इनहेदामी कार्रवाई के हुक्म को रोकने के लिए न सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता, बल्कि तलबा के साथ-साथ बीजेपी के कई नेता भी इसके हामी नजर आए.
दरअसल, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को गैर-कानूनी करार देते हुए इसे ढहाने का हुक्म जारी किया था. इस हुक्म के खिलाफ यूनिवर्सिटी की जानिब से कमिश्नर, मुरादाबाद के सामने अर्जी दाखिल की गई थी. मामले की सुनवाई मंगलवार यानी 28 जुलाई को कमिश्नर कार्यालय में मुकर्रर थी.
हालांकि, कमिश्नर कार्यालय में कंडोलेन्स (शोक) के चलते 28 जुलाई को हड़ताल रहने की वजह से रेगुलर सुनवाई मुमकिन नहीं हो सकती है, ऐसे में यूनिवर्सिटी फरीक की दरख्वास्त पर कमिश्नर मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह ने अहम फैसला लेते हुए रामपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नायब सदर की जानिब से जारी कर्दा इनहेदाम के हुक्म की तामील पर अगली समाअत तक रोक लगा दी है.
कमिश्नर के इस हुक्म के बाद फ़िलहाल जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के खिलाफ मुजव्वजा इनहेदाम की कार्रवाई नहीं की जाएगी. अब इस मामले में अगली समाअत के दौरान दोनों फरीक के दलीलें सुनी जाएंगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला होगा.