Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत, 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण पर कमिश्नर ने लगाई रोक

जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत, 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण पर कमिश्नर ने लगाई रोक

Jauhar University Demolition Order: रामपुर की बहुचर्चित जौहर यूनिवर्सिटी के लिए सोमवार को बड़ी राहत मिली. RDA के जरिये दिए गए इन्हेदामी नोटिस पर मुरादाबाद मंडल कमिश्नर ने रोक लगा दी है. इससे 38 इमारतों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नायब सदर की जानिब से जारी कर्दा इनहेदाम के हुक्म की तामील पर अगली समाअत तक रोक गई है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 27, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:16 PM IST
जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत, 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण पर कमिश्नर ने लगाई रोक
Image Credit: रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी के इनहेदाम पर रोक (फाइल फोटो)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
"सपा विधायक बीजेपी का खौफ दिखाकर...", AIMIM में एंट्री के बाद जफर अली का बड़ा हमला
Uttar Pradesh news56 min ago
2
UK News2 hrs ago
3
Delhi news3 hrs ago
4
Bhojshala News9:57 AM IST
5
Pakistan News9:40 AM IST