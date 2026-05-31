दिल टूटे आशिक ने कलमा पढ़ा फिर खुद को मारी गोली; परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Moradabad Farhat Ali Suicide Case: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आत्महत्या करने का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है. यहां 19 साल के फरहत अली नामक युवक ने पहले कलमा बढ़ा फिर अपने अब्बा के लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली. मृतक युवक प्रेम-प्रसंग के मामले में परेशान चल रहा था. मृतक फरहत अली ने आत्महत्या करते वक्त खुद की वीडियो रिकॉर्ड की.

यह घटना मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के चक़फाज़लपुर गांव में शनिवार (30 मई) की रात को हुई. मृतक फरत अली ने आत्महत्या से पहले फोन में वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, वीडियो टोटल 7 मिनट और 41 सेकंड की है. वीडियो मे शुरू के 40 सेकंड में तो युवक बोलता और फिर खुद को गोली मारते हुए दिख रहा है, लेकिन उसके बाद परिजनों में मची चीखपुकार की आवाजे रिकॉर्ड हुई है. युवक ने वीडियो में बोला, "हेलो मैं आपके पास सबूत छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं."

उसने आत्महत्या को लेकर आगे कहा, इसमें मेरे परिवार की कोई गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, इसलिए मेरे परिवार को परेशान ना किया जाए." युवक ने कहा, "जिसने मेरा दिल दुखाया उससे हश्र मे मुलाक़ात होगी इंशाअल्लाह", फिर कलमा पढ़ा और खुद की सिर में गोली मार ली. आत्महत्या के समय वहां, पर एक छोट्टी बच्ची भी मौजूद थी, जो बंदूक की आवाज सुनकर रोना शुरू कर दी. वहीं, परिवार वालों में चीख-पुकार मच गई. दरवाजा अंदर से बंद था, बहुत मुशक्कत के बाद संबंधित कमरे की खिड़की तोड़कर लोग अंदर दाखिल हुए.

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कमरे में लोगों ने मृतक फरहत अली की लाश खून से लथपथ पाई, जिससे परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. मृतक की माँ ने बताया कि हम तो सो रहे थे छोटी सी भतीजी थी, जो फरत अली से बातें कर रही थी. माँ ने बताया कि 5 दिन पहले ही मृतक पंजाब से काम करके वापस आया था.

फिलहाल देर रात जैसे ही पुलिस कों घटना की सूचना मिली मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मृतक युवक का फ़ोन कब्जे में लिया और मौके पर पहुंची फॉरेन्सिक टीम ने देर रात तक घटनास्थल की जाँच की.